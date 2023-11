A preocupação com o meio ambiente, com a saúde física e com os animais tem aumentado a busca por alternativas alimentares que não envolvam a exploração e o sofrimento animal. Segundo dados de uma pesquisa realizada pelo Ibope, em 2018, cerca de 14% dos brasileiros se declararam vegetarianos, um aumento de 75% em relação ao mesmo levantamento feito em 2012.