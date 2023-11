As bebidas refrescantes são a opção ideal para espantar o calor durante os dias quentes. No entanto, para isso, são geralmente buscados sucos, chás, refrigerantes e até águas saborizadas. Mas, se você prefere uma opção com mais textura, que combine frescor e saciedade, as vitaminas caseiras são as mais indicadas, porque são nutritivas e saudáveis para adultos e crianças.