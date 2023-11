Uma refeição leve e saudável também pode contar com a presença de massas, para isso, basta saber como prepará-las corretamente. Afinal, combinadas com os ingredientes corretos, as massas tornam-se grandes aliadas da dieta, especialmente para quem deseja ganhar massa muscular. Isso porque elas são fonte de carboidratos que fornecem energia ao corpo. Mas é claro, para permanecerem eficientes, devem ser consumidas com moderação e equilibradas com uma proteína.