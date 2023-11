Dezembro, o último mês do ano, chega e, com ele, obras cinematográficas incríveis para fechar 2023 com chave de ouro. A lista inclui o tão aguardado documentário sobre a Renaissance World Tour de Beyoncé. Também há “Wonka”, que conta mais sobre a excêntrica história do personagem de “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, e “Aquaman 2: O Reino Perdido”, que retorna após seis anos do lançamento do primeiro filme.