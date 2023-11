Dentre as opções de filmes do Prime Video, encontramos uma seleção impressionante de obras-primas cinematográficas que resistiram ao tempo e continuam a encantar públicos de todas as idades. Esses longas representam marcos na história da sétima arte, estabelecendo padrões estéticos, narrativos e técnicos que influenciaram gerações posteriores de cineastas. Além disso, por meio da habilidade de transmitir emoções e ideias universais, conseguem estabelecer uma conexão com o público de diferentes épocas e culturas.