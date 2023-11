Durante os dias quentes, os sorvetes são uma das opções mais procuradas para se refrescar, isso porque eles são uma alternativa prática e gostosa para espantar o calor. No entanto, se você está de dieta, as opções industrializadas nem sempre são melhores, afinal, algumas delas contém gorduras saturadas que são prejudiciais tanto para a alimentação quanto para a saúde do corpo. Por isso, selecionamos 4 opções de sorvetes fit saborosos e naturais para você se deliciar sem restrição. Confira!