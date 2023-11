A dieta sem glúten costuma ser seguida por pacientes celíacos, isto é, pessoas intolerantes ao glúten (proteína que está presente no trigo, na aveia, no centeio, na cevada e no malte). Porém, também oferece grandes benefícios para quem precisa emagrecer e melhorar o funcionamento intestinal. Por isso, separamos 3 receitas fáceis e deliciosas sem glúten para você experimentar. Confira!