Conforme revelado por dados da ONG Obesidade Brasil e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a obesidade afeta 41 milhões de brasileiros, sendo 22% dos homens e 29,5% das mulheres adultas. Diante da urgência de perder peso, muitas pessoas optam por caminhos que comprometem a saúde em busca de resultados imediatos. As populares dietas da moda, por serem excessivamente restritivas, acabam não se sustentando com o passar do tempo.