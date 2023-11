Realizar exercícios físicos é uma jornada repleta de benefícios, desde o fortalecimento muscular até a melhora do humor e do condicionamento cardiovascular. No entanto, durante ou após a prática, podemos nos deparar com sintomas inesperados como tontura, bocejos e enjoos. Por isso, confira as razões por trás dessas reações e entenda quando elas podem ser motivo de preocupação.