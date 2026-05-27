Cachorro não quer passear: veja as causas e o que fazer 

Observar os sinais do cachorro durante os passeios é importante, pois a resistência pode indicar desde fatores emocionais até desconfortos físicos PeopleImages / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Os passeios diários fazem parte da rotina ideal para a maioria dos cachorros e são importantes tanto para a saúde física quanto mental dos animais. Além de ajudarem a gastar energia, as caminhadas contribuem para o controle do peso, fortalecem músculos e articulações e estimulam o organismo de diferentes maneiras. O contato com ambientes externos também favorece o desenvolvimento cognitivo e sensorial do cão, já que ele explora cheiros, sons e estímulos variados durante o trajeto.

Além disso, passear costuma ser um momento prazeroso para os cães, pois permite interação social, diversão e quebra da rotina dentro de casa. No entanto, alguns animais podem começar a evitar as caminhadas ou demonstrar resistência ao sair. Quando isso acontece, é importante observar os sinais, já que a recusa pode estar relacionada a fatores emocionais, experiências negativas, desconfortos físicos ou até doenças que precisam de acompanhamento veterinário. Veja!

1. Medo de barulhos e estímulos externos

Alguns cachorros podem deixar de querer passear por medo de sons altos, movimentação intensa ou situações que geram insegurança. Fogos de artifício, buzinas, motos, caminhões e até aglomerações podem assustar o animal, principalmente aqueles mais sensíveis ou inseguros. Em muitos casos, o cachorro trava na porta, tenta voltar para casa ou demonstra sinais de ansiedade, como tremores, respiração acelerada e cauda abaixada.

Quando isso acontece, é importante evitar forçar o passeio e procurar tornar a experiência mais tranquila e positiva. Caminhar em horários mais calmos e usar reforço positivo pode ajudar bastante na adaptação gradual do cão ao ambiente externo.

2. Dor ou problemas de saúde

Quando o cachorro sente dor, é comum que ele perca o interesse pelos passeios. Problemas nas articulações, dores musculares, doenças ortopédicas, lesões nas patas e até alterações neurológicas podem dificultar a locomoção do animal. Alguns cães passam a mancar, caminhar devagar, sentar durante o trajeto ou demonstrar cansaço excessivo. Nesses casos, o ideal é levar o animal ao médico-veterinário para identificar a causa do problema.

Episódios traumáticos podem fazer o cachorro associar o passeio a algo ruim Gunta Smidre / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Experiências traumáticas durante o passeio

Experiências negativas podem fazer o cachorro associar o passeio a algo ruim. Ataques de outros cães, sustos, quedas, broncas excessivas ou situações de estresse podem gerar medo e insegurança. Após um episódio traumático, o animal pode começar a evitar sair de casa ou apresentar resistência ao ver a coleira e a guia.

Alguns cães também ficam muito tensos durante o trajeto e tentam retornar rapidamente. Nesses casos, é importante agir com paciência e evitar pressionar o animal. A reintrodução ao passeio deve ser gradual, sempre respeitando os limites do cachorro e criando associações positivas.

4. Excesso de calor ou desconforto climático

As condições climáticas também influenciam diretamente a disposição do cachorro para passear. Dias muito quentes podem causar desconforto, cansaço e até queimaduras nas patas por causa do asfalto aquecido. Já temperaturas muito baixas, vento intenso ou chuva podem deixar alguns cães inseguros ou desconfortáveis. Os sinais incluem lentidão, tentativas de parar o passeio ou resistência para sair de casa. Por isso, vale escolher horários mais frescos para caminhar, especialmente no verão, além de testar a temperatura do chão antes de sair.

5. Falta de adaptação à coleira ou guia