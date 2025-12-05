Farmacêutica inicia estudo para aplicação de canetas emagrecedoras em pets; entenda

Estimativas sugerem que cerca de 60% dos cães e gatos dos Estados Unidos sofrem de obesidade. Oleksandr / 1079062588

A onda das canetas emagrecedoras, como Ozempic e Mounjaro, pode atingir um novo público nos próximos anos: os pets. É isso que propõe uma farmacêutica estadunidense, que está prestes a anunciar o início oficial de testes focados na perda de peso de gatos.

Conforme o The New York Times, a Okava Pharmaceuticals, empresa sediada em São Francisco, irá encabeçar um estudo piloto chamado de MEOW-1, abreviação de ManagEment of Over Weight cats (Controle de Gatos com Sobrepeso, em tradução livre), para criar versões veterinárias dos medicamentos GLP-1.

Estes fármacos imitam a ação do hormônio natural GLP-1, produzido por diferentes animais. Essa substância atua na regulação da glicemia, na promoção da saciedade e no controle do peso.

Agora, as pesquisas buscam aplicar o mesmo princípio em pets, mas com uma forma de aplicação diferente: em vez de injeções semanais, os gatos receberão pequenos implantes subcutâneos, um pouco maiores que um microchip, capazes de liberar o medicamento de forma contínua e lenta por até seis meses.

A Okava Pharmaceuticals pretende recrutar pelo menos 50 gatos, dos quais dois terços receberão os fármacos. Os pesquisadores acompanharão os animais inicialmente por três meses. No entanto, os tutores poderão optar por aumentar a observação por mais três meses.

O sucesso dos medicamentos GLP-1 na medicina veterinária está longe de ser garantido. Especialistas defendem que ensaios clínicos de grande porte ainda são necessários. A estimativa é que os primeiros resultados do MEOW-1 sejam finalizados no próximo ano.

Há expectativa também de iniciar um ensaio clínico maior em 2026 e solicitar a aprovação da Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, dentro de 18 a 24 meses.