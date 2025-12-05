Mundo Pet

Saúde animal
Notícia

Farmacêutica inicia estudo para aplicação de canetas emagrecedoras em pets; entenda

Okava Pharmaceuticals irá encabeçar um teste piloto com gatos para criar versões veterinárias dos fármacos que reproduzem a ação do hormônio GLP-1

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS