Como é a idade do cachorro em relação aos humanos? Tabela revela quantos anos tem seu pet

Idade dos cães e gatos varia segundo diferentes características. CHENDONGSHAN / stock.adobe.com

Por muito tempo, pensou-se que um ano de vida dos animais de estimação equivalia a sete anos na idade dos humanos. Essa concepção vem de uma época em que os pets viviam cerca de 10 anos, enquanto o ser humano costumava chegar aos 70. Contudo, descobrir a idade verdadeira de cães e gatos não se resume a uma simples multiplicação.

A veterinária Vitória Cristina Nunes, da Universidade de Caxias do Sul, explica que os primeiros anos de vida dos pets “passam mais rápido”, se comparados aos dos humanos. O primeiro ano de um cão de porte médio equivale a 15 anos de uma pessoa, por exemplo, e o segundo ano representa mais nove. Assim, o cachorro chega aos dois anos com o equivalente a 24 anos humanos.

— Depois disso, cada um dos próximos anos representa cinco anos humanos. Mas tudo isso é difícil de medir com precisão — aponta a especialista, pós-graduanda em fisiatria e reabilitação animal na Mundo à Parte.

Como calcular a idade dos cachorros

Uma tabela com a correspondência de idades está disponível no site do American Kennel Club, uma das maiores e mais antigas organizações de registro de raças caninas do mundo. Segundo a especialista, o catálogo é amplamente utilizado por veterinários.

Como calcular a idade dos gatos

No caso dos gatos, eles são considerados filhotes somente nos seis primeiros meses, o que corresponde a 10 anos humanos. Aos 12 meses, os felinos são como adolescentes de 15 anos. No fim do segundo ano, os gatos também têm a idade equivalente a 24 anos humanos, segundo dados da instituição de caridade International Cat Care.

Esses cálculos podem variar dependendo do tamanho do animal. Em média, cachorros costumam viver de 10 a 15 anos, enquanto gatos de 12 a 16.

— Não se sabe ao certo ainda qual é a relação entre o porte e a expectativa de vida dos animais, mas, em geral, animais de grande porte têm uma expectativa de vida menor — indica a especialista.

Como descobrir a idade de cães e gatos

Algumas características físicas chamam a atenção dos veterinários na hora de tentar descobrir a idade dos pets. Quando um gato ou cachorro não recebe acompanhamento médico desde o nascimento, os especialistas precisam examinar algumas partes do corpo para tentar estimar a idade real dos animais.

Vitória conta que os dentes, os olhos e o pelo costumam ser as regiões que mais entregam a idade.

— Mesmo não conseguindo medir precisamente, conseguimos ver que, com o passar do tempo, a dentição deles vai se desgastando e mudando de aparência — explica — Também conseguimos avaliar pelo olho, se o animal tiver mais idade os olhos tendem a ficar mais opacos e embaçados.