Dia Mundial do Cachorro: veja 7 atividades físicas para praticar com seu pet

Corrida leve deve respeitar o ritmo do cachorro.

O Dia Mundial do Cachorro é celebrado neste 26 de agosto. A data homenageia os companheiros dos humanos e busca conscientizar sobre a adoção e o bem-estar desses animais. Veja a seguir como fortalecer os laços com seu pet e mantê-lo ativo.

A prática regular de atividades físicas é essencial para manter o corpo saudável, melhorar o humor, prevenir doenças e garantir mais disposição no dia a dia. E esse cuidado não deve se limitar aos humanos. Os cães também precisam se movimentar com frequência para manter um peso adequado, gastar energia acumulada e evitar o surgimento de problemas de saúde, como obesidade, ansiedade e doenças articulares. Além disso, o exercício contribui para o bem-estar mental do animal, reduzindo o tédio e comportamentos destrutivos.

Felizmente, é possível unir o útil ao agradável e transformar o momento de exercício em uma experiência compartilhada. Existem diversas atividades físicas que o tutor pode realizar ao lado do seu cão, respeitando as limitações de ambos e adaptando a prática conforme o porte, idade e nível de energia do pet. Além de promover saúde e qualidade de vida, elas reforçam a confiança, a parceria e o vínculo afetivo entre responsável e cachorro.

7 atividades físicas para praticar com seu cachorro

Abaixo, confira algumas atividades para fazer junto ao seu pet:

1. Caminhadas diárias

A caminhada é a atividade mais comum entre tutores e cães — e por bons motivos. Simples, acessível e muito eficaz, ela pode ser feita em ruas tranquilas, parques ou até dentro de condomínios. O ideal é que o passeio dure pelo menos 30 minutos e seja feito com guia, coleira confortável e, preferencialmente, nos horários mais frescos do dia.

Para o cão, a caminhada estimula o olfato, relaxa e gasta energia. Para o tutor, ajuda na circulação, no controle do peso e na redução do estresse. Além disso, o passeio diário contribui para a socialização do pet e melhora seu comportamento em casa.

2. Corrida leve ou trote

Com o tempo, a caminhada pode evoluir para um trote ou corrida leve, especialmente se o cachorro tiver energia de sobra. Essa atividade é ideal para cães de médio e grande porte, com boa saúde e condicionamento físico. O tutor deve sempre começar devagar, respeitando o ritmo do pet, evitando o calor excessivo e usando guias apropriadas.

A corrida fortalece o sistema cardiovascular, aumenta a resistência e libera hormônios do bem-estar em humanos e cães, como a endorfina. Também é uma boa forma de aliviar a ansiedade dos cães mais agitados.

3. Trilhas na natureza

Explorar trilhas em áreas naturais é uma experiência estimulante e saudável para ambos. O contato com a natureza oferece ao cachorro uma variedade de estímulos olfativos e visuais, além de ser uma forma divertida de gastar energia. Já o tutor aproveita o ar puro, o esforço físico e o relaxamento mental.

É importante escolher trilhas seguras, levar água, recolher os dejetos do animal e manter o pet sempre sob supervisão. Essa prática também exige preparo físico leve a moderado e pode ser uma boa forma de fuga da rotina urbana.

4. Canicross

"Canicross" é uma das opções de atividade para fazer com o cão.

O canicross é um esporte em que o cão corre à frente, preso ao tutor por uma guia elástica presa a um cinto. Essa atividade exige sincronia e obediência, sendo importante que o cachorro seja bem treinado e acostumado com corridas. Além disso, deve-se investir em equipamentos próprios para garantir segurança e conforto.

O canicross fortalece o vínculo entre tutor e pet, melhora o condicionamento físico e proporciona uma descarga energética intensa para o animal. É especialmente indicado para cães atléticos, como border collies, huskies e labradores.

5. Natação

A natação é uma atividade de baixo impacto muito recomendada para cães com problemas articulares, idosos ou em recuperação física. Para os cachorros que gostam de água, nadar é prazeroso e relaxante. O tutor pode acompanhá-los na piscina (desde que seja segura para os dois) ou incentivá-los com brinquedos flutuantes. A prática ajuda a fortalecer músculos, aliviar dores e melhorar a respiração, enquanto também proporciona bem-estar emocional ao pet e ao humano.

6. Bicicleta com o cachorro

Andar de bicicleta com o cachorro acompanhando ao lado é uma atividade indicada para cães com muita energia e bom condicionamento físico. O tutor deve usar uma guia lateral específica para bike, garantindo segurança e estabilidade. Comece devagar e em locais com pouco movimento, sempre atento à velocidade, ao ritmo do cão e ao tipo de solo. Essa atividade exige atenção, mas oferece um exercício eficiente e intenso.

7. Yoga para tutores e pets (doga)

O doga é uma variação do yoga adaptada para incluir o cachorro em práticas de alongamento, respiração e relaxamento. O pet participa por meio de toques, massagens e posições adaptadas que favorecem o contato físico e emocional. O tutor se beneficia com o alívio do estresse e o aumento da flexibilidade, enquanto o animal relaxa e aproveita o momento de conexão. Essa atividade não exige esforço físico intenso, mas proporciona equilíbrio, calma e melhora o relacionamento.

