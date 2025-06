De competição de tosa a microchips: como é a feira de negócios para pets que acontece em Novo Hamburgo

Com cerca de 100 marcas e 60 expositores, a Feipet – Feira de Negócios para Animais de Estimação – reúne profissionais do setor pet e veterinário em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, deste domingo (8) até terça-feira (10).

O evento é voltado para o público profissional, como lojistas, veterinários, groomers, banhistas, empreendedores e estudantes da área. A organização espera cerca de 8 mil visitantes circulem pelo evento ao longo dos três dias.

Segundo Camila Cruz, coordenadora da Feipet, o evento é um espaço estratégico para atualização profissional e realização de negócios.

— Ela é uma feira profissional, voltada para quem já atua ou quer atuar no segmento. Além dos expositores, temos o Groom Sul, que é a segunda maior competição de tosa do Brasil, e também uma arena do conhecimento com conteúdos gratuitos voltados para técnicas veterinárias e de gestão de negócios — explica.

Camila destaca ainda que todo o conteúdo disponibilizado é gratuito e voltado exclusivamente ao público do setor — não é, portanto, aberto ao consumidor final.

Camila destaca que os gastos dos brasileiros com pets estão maiores e, por consequência, as oportunidades do mercado se ampliam.

— O ticket médio do brasileiro com pets aumentou muito. Hoje, vemos tutores buscando especialistas para problemas específicos, como doenças endócrinas, o que demonstra uma mudança de comportamento e impulsiona o crescimento do setor — afirma Camila.

De whey a camomila

Entre os produtos e serviços apresentados na feira, destacam-se os sopradores anti-ruído, pensados para reduzir o estresse dos animais durante o banho, e câmaras de secagem com mais conforto. Há também alimentos com ingredientes funcionais, como rações com whey protein, voltadas para cães atletas ou com alto gasto energético, e rações com camomila e maracujá, indicadas para animais mais agitados.

Uma das novidades apresentadas é a identificação eletrônica de animais, microchip que serve como RG do animal.

— É uma tecnologia simples, sem bateria, que fica para sempre no animal e permite registrar dados do tutor, do veterinário e informações de saúde em nossa plataforma internacional — afirma Thiago Muller, da Pet Link, uma das empresas expositoras.

Manoela Sinhorelli, que também trabalha na companhia, destaca que a tecnologia ajudou a localizar e devolver animais resgatados durante a enchente de maio de 2024.

— Formamos uma rede de colegas que utilizaram leitores para identificar os pets e conectar com seus tutores. Isso evitou que muitos animais fossem perdidos no sistema de abrigos. Se a cultura do microchip fosse mais disseminada, poderíamos ter ampliado ainda mais esse trabalho de resgate — complementa Manoela.

Os visitantes também podem encontrar produtos cosméticos para pets, medicamentos, equipamentos e ferramentas para clínicas veterinárias, além de itens com apelo estético, como roupas, acessórios e caminhas.

Serviço

Feipet - Feira de Negócios para Animais de Estimação

Datas: 8, 9 e 10 de junho de 2025

8, 9 e 10 de junho de 2025 Horário: 13h a 20h

13h a 20h Local: Centro de Eventos da Fenac - R. Araxá, 505 - bairro Ideal, Novo Hamburgo (RS)

Centro de Eventos da Fenac - R. Araxá, 505 - bairro Ideal, Novo Hamburgo (RS) Valor: entrada gratuita, com credenciamento exclusivo para profissionais do setor.