Existe cachorro "dominante"? Vídeo de cão separando briga viraliza e especialistas explicam o comportamento

Viralizou, nas redes sociais, o vídeo de um cachorro que finaliza um conflito entre outros cães apenas com sua presença. Nas publicações, muitos internautas chamaram o cão de "dominante" e "alfa" . Para especialistas, no entanto, os termos não definem a totalidade do comportamento canino.

Para entender melhor a atitude dos cachorros, Zero Hora conversou com dois veterinários especializados em convivência entre cães.

Vídeos viralizaram

Nos vídeos que circularam pelas redes sociais, um cachorro de pelagem clara, sem raça definida — do tipo popularmente chamado de "fiapo de manga", devido à pelagem arrepiada — aparece no centro de uma possível briga entre outros cães.

Liderança ou simples intimidação?

Para o psiquiatra veterinário Felipe Gonçalves, o comportamento do cão claro pode, sim, ser visto como uma forma de liderança no grupo onde vive. Ele destaca que o animal não usa violência, mas sim comunicação corporal para intervir nos conflitos.

— Ao invés de "dominante", como as pessoas estão falando, podemos falar de liderança, com certeza. É um líder , nos dois vídeos. Ele chega, afasta o cão da briga. Como o cão entende que não tem poder para enfrentá-lo, ele deita. Tudo está em uma comunicação por gestos corporais.

O que torna um cão respeitado por outros? Segundo Caroline Pezzi, médica veterinária especialista em comportamento animal, a resposta pode estar no passado do "fiapo de manga". Para ela, o respeito vem do medo — e esse medo pode ter sido construído com base em muitas brigas anteriores.