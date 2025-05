Conheça a história da Nala, cachorrinha que sobreviveu à enchente e aos desafios do pós-resgate

Desde a minha infância, maio é considerado o mês de celebração das mães, noivas e casamentos. Contudo, desde o ano passado, o Rio Grande do Sul encara este período sob outra perspectiva, marcada pela devastadora enchente , considerada a maior tragédia ambiental da história do Estado.

A cadelinha Nala foi uma das sortudas a ter sua vida salva durante os resgates em Porto Alegre. Ela chegou na madrugada de 8 de maio ao abrigo erguido no estacionamento do Shopping Iguatemi após ter sido salva no bairro Humaitá. Devido à gravidade de seu estado de saúde, necessitou de uma delicada intervenção cirúrgica. Durante o tratamento – que incluiu o combate à erliquiose (doença do carrapato), cinomose, sarna e cálculos renais –, ela passou por três abrigos e duas clínicas veterinárias

À espera da adoção

Nala pôde contar com uma segunda chance graças a uma rede de cooperação que culminou com a futura bióloga Daniella Mendes Neis, que adotou a cachorrinha sobrevivente da enchente no final de junho. Assim como Nala, outros animais encontraram um novo lar após a tragédia no Estado. No entanto, ainda há aqueles que aguardam, um ano depois, em abrigos de Porto Alegre e da Região Metropolitana.