De chuquinha para prender a franja a roupas no inverno: o que pode estressar o seu pet e você nem percebe

O ideal é não apertar a borrachinha nos fios do animal. de New Africa / stock.adobe.com

Você pode até fazer pensando no bem-estar do seu bichinho, ou porque fica bonitinho nele, mas existem certas atitudes que o deixam incomodado e até mesmo irritado. Desde uma simples chuquinha até insistir numa coberta para o animal, nem tudo funciona para todos. Confira algumas situações para ficar em alerta com o seu mascote.

Chuquinha

Se os cachorros falassem, a gente ouviria muita reclamação daqueles que usam borrachinhas para prender a franja no topo da cabeça. A intenção é boa – melhora a visão e facilita a higiene dos olhos, por exemplo – mas assim como um rabo de cavalo bem apertado pode deixar um humano com dor de cabeça, o mesmo pode ocorrer com os animais.

Não é à toa que alguns tentam se livrar do acessório com as patas, logo quando aplicam. No entanto, uma maneira de driblar o mal-estar, é colocar a borrachinha rente à pele, pelo menos uns 2 centímetros acima dela.

Leia Mais Como evitar problemas na hora de tosar os cachorros? Veterinária dá dicas

Roupa

Sim, existem pets que adoram e vão correndo vestir aquele tecido quentinho, mas nem todos são fãs das famosinhas roupinhas. Peças duras e justas podem provocar coceira, e há casos em que o animal não consegue se mexer devido ao desconforto.

Por isso, se o seu bichinho tem pelo curto, opte por roupas de malha e escolha uma peça grande, que deixe uma folguinha sobre a pele.

Perfume

Os cães, em especial aqueles com focinho curto, podem se irritar bastante com odorizantes. Aquele “só um pouquinho” já é suficiente para o seu mascote espirrar o dia todo, se ele for alérgico — e um terço do dia seguinte, se não for.

Se você gosta do seu bichinho cheirosinho, escolha xampus, pois o produto se distribui durante o banho. Um pouco de talco no lombo também pode ser menos alergênico – mas, claro, em pequenas quantidades.

Leia Mais Por que alguns pets gostam de comer plantas específicas?

Perfume na cama

Outro erro que costuma se repetir são roupas de cama lavadas e perfumadas. A lavagem é bem-vinda, mas dormir com o nariz enfiado no amaciante não é para os animais.

Cobertor

Apesar da lógica de que o cobertor possa esquentar nos dias frios, nem todo pet se sente confortável com a peça. Por isso, permita que o seu animal se liberte das cobertas, se assim ele desejar. Não insista.

Patas peludas

Você pode até achar uma graça, mas imagine como deve ser desconfortável correr pela casa, escorregar no piso frio e cair de qualquer jeito. Isso pode acontecer quando o pet está com muito pelo entre os dedinhos das patas. O ideal é mantê-los aparados, permitindo que as almofadinhas toquem o chão com firmeza.

Leia Mais Dependência e ansiedade: veterinária explica por que excesso de atenção pode fazer mal aos bichinhos de estimação

Aproveite a ida ao pet shop e peça para aparar também os pelos da região genital. Muitas vezes, restos de urina ficam presos nesses pelos e, embora não causem mal direto ao animal, acabam gerando mau cheiro – o que pode dificultar a convivência dele com as pessoas.