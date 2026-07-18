Estilista de Porto Alegre cria vestido de noiva com quase 3 mil figurinhas do álbum da Copa

Estilista usou 2.890 liners na confecção da peça. Reprodução @alineraguzzoniatelier / Instagram

Uma estilista gaúcha construiu um vestido de noiva conceitual utilizando quase 3 mil papéis descartados de figurinhas do álbum da Copa do Mundo. A peça foi criada por Aline Raguzzoni, dona de um ateliê em Porto Alegre, a partir da experiência da própria família com a coleção do álbum.

A ideia surgiu ao observar a quantidade de material que iria para o lixo. A filha, de 10 anos, e o marido da estilista começaram a trocar os cromos, o que gerou um acúmulo das partes traseiras das figurinhas, conhecidas como liners.

— Eu vi, até no início eu brinquei com eles, que eu ia fazer um álbum de figurinhas só com os liners das figurinhas, porque acabava que ia tudo fora. Daí eu disse: não, mas eu acho que melhor ainda, é aproveitar e fazer uma coisa bem inusitada — afirmou a estilista.

Para arrecadar o volume necessário, a família contou com a ajuda de vizinhos e colegas. O marido de Aline sugeriu pedir os materiais em grupos de pais da escola e do condomínio. A filha também trazia maços de papéis diariamente do colégio.

Ao todo, foram utilizados 2.890 liners na confecção da peça. Com a mobilização, a estilista arrecadou três vezes mais do que o necessário para o projeto.

Aline explica que a obra não é um vestido para ser utilizado por uma noiva real, mas sim uma forma de expressão. Ela classifica o trabalho como uma instalação de arte.

— Eu acho que é, assim, uma coisa bem inusitada e eu acho que principalmente enxergar algo tão grande em uma coisa tão pequenininha, que é essa junção de muitos — destacou.