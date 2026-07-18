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Estilista de Porto Alegre cria vestido de noiva com quase 3 mil figurinhas do álbum da Copa

Aline Raguzzoni utilizou a parte de trás dos adesivos, chamados de "liners", que seriam descartados

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Duda Romagna

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