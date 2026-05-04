Met Gala 2026: veja os looks de Heidi Klum, Anne Hathaway, Sabrina Carpenter e outros famosos

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"Strike a pose"
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Este ano, o tema é “Fashion is Art”, em diálogo com a exposição “Costume Art”, em cartaz no museu

Zero Hora

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