Met Gala 2026: veja os looks de Heidi Klum, Anne Hathaway, Sabrina Carpenter e outros famosos

O Met Gala, um dos eventos mais aguardados do calendário fashion, ocorre nesta segunda-feira (4), no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

Celebridades desfilam pelo tapete vermelho com looks de alta-costura inspirados no tema "Fashion is Art" (Moda é Arte, em tradução livre), em diálogo com a exposição "Costume Art", em cartaz no museu.

Anfitriã do evento, Beyoncé fará sua primeira aparição no Met Gala em uma década. Ela será copresidente ao lado da lenda do tênis Venus Williams e da atriz vencedora do Oscar Nicole Kidman.

O que é o Met Gala

O Met Gala, como é popularmente chamado o Costume Institute Benefit, é um evento de gala para a arrecadação de fundos em prol do The Metropolitan Museum of Art (MET), em Nova York.

Realizada anualmente, na primeira segunda-feira do mês de maio, a cerimônia é a formalização da abertura da mais nova exposição do Costume Institute, local que reúne mais de 30 mil objetos que contam a história da moda ao longo dos séculos.