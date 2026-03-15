Veja os looks das celebridades no tapete vermelho do Oscar 2026

A chegada das celebridades ao tapete vermelho do Oscar é um dos momentos mais esperados antes da premiação, que começou às 20h deste domingo (15), no Teatro Dolby, em Los Angeles.

O desfile de looks das estrelas chama atenção pelos vestidos deslumbrantes e smokings elegantes. Verde, creme e vermelho são as cores que dominam os looks da noite.

No entanto, os olhos estão voltados para os brasileiros: Kleber Mendonça Filho, Alice Carvalho, Gabriel Leone, Bruna Marquezine, Maria Fernanda Cândido e Adolpho Veloso passaram pelo tapete vermelho e exibiram seus looks originais.

A seguir, confira alguma das escolhas dos brasileiros.

Wagner Moura

Indicado ao prêmio de melhor ator pelo longa brasileiro O Agente Secreto, Wagner Moura chegou à premiação ao lado da esposa, Sandra Delgado. Ele veste um tradicional smoking nas cores preto e branco, com um broche prateado em destaque.

Ele está vestindo um tradicional smoking nas cores preto e branco. ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux

O diretor de O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho, chegou à cerimônia ao lado de sua esposa, Emilie Lesclaux. Kleber vestiu um traje da grife Zegna, enquanto Emilie usa um modelo assinado pelo estilista brasileiro Reinaldo Lourenço, combinado com joias e um scarpin. O look reforça o clima de glamour da noite.

Kleber Mendonça Filho ao lado de sua esposa, Emilie Lesclaux. ANGELA WEISS / AFP

Maria Fernanda Cândido

A atriz Maria Fernanda Cândido, que interpreta Elza em O Agente Secreto, compareceu à cerimônia com um vestido preto, com decote ombro a ombro, no estilo "Old HollyWood". As joias são da Tiffany & Co.

Maria Fernanda Candido no tapete vermelho do Oscar 2026. FREDERIC J. BROWN / AFP

Alice Carvalho

Alice Carvalho, que interpreta Fátima em O Agente Secreto, usou um look da marca brasileira Normando, que aproveita materiais locais para criar peças sofisticadas.

Além disso, a bolsa da atriz é uma peça única criada por impressão 3D, em parceria com o estúdio Future Facture. O acessório é assinado por Jay Boggo.

Alice Carvalho compareceu ao Oscar usando um look da moda brasileira. FREDERICK J. BROWN / AFP

Adolpho Veloso

Adolpho Veloso, diretor de fotografia brasileiro, que está indicado à categoria de melhor fotografia no Oscar, compareceu à cerimônia usando um traje preto e óculos escuros.

Adolpho Veloso concorre na categoria de melhor fotografia. ANGELA WEISS / AFP

Gabriel Leone

Ator de O Agente Secreto, Gabriel Leone compareceu à premiação vestindo uma peça clássica de alfaiataria da marca Louis Vuitton, junto com joias da Bvlgari.

Gabriel Leone no Oscar 2026. FREDERIC J. BROWN / AFP

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine compareceu ao Oscar 2026. FREDERIC J. BROWN / AFP

Vestida com uma peça da Gucci, feita sob medida, a atriz Bruna Marquezine apareceu no tapete vermelho do Oscar 2026 com uma maquiagem discreta e scarpins prateados. As joias são da marca Wempe. Além disso, a atriz também usou um broche que homenageava Wagner Moura.

Gabriel Domingues

Gabriel Domingues no tapete vermelho do Oscar 2026, usando um terno tradicional preto e branco. ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA