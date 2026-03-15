Veja os looks das celebridades no tapete vermelho do Oscar 2026

A chegada das celebridades ao tapete vermelho do Oscar é um dos momentos mais esperados antes da premiação, que começou às 20h deste domingo (15), no Teatro Dolby, em Los Angeles.
O desfile de looks das estrelas chama atenção pelos vestidos deslumbrantes e smokings elegantes. Verde, creme e vermelho são as cores que dominam os looks da noite.
No entanto, os olhos estão voltados para os brasileiros: Kleber Mendonça Filho, Alice Carvalho, Gabriel Leone, Bruna Marquezine, Maria Fernanda Cândido e Adolpho Veloso passaram pelo tapete vermelho e exibiram seus looks originais.
A seguir, confira alguma das escolhas dos brasileiros.
Wagner Moura
Indicado ao prêmio de melhor ator pelo longa brasileiro O Agente Secreto, Wagner Moura chegou à premiação ao lado da esposa, Sandra Delgado. Ele veste um tradicional smoking nas cores preto e branco, com um broche prateado em destaque.
Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux
O diretor de O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho, chegou à cerimônia ao lado de sua esposa, Emilie Lesclaux. Kleber vestiu um traje da grife Zegna, enquanto Emilie usa um modelo assinado pelo estilista brasileiro Reinaldo Lourenço, combinado com joias e um scarpin. O look reforça o clima de glamour da noite.
Maria Fernanda Cândido
A atriz Maria Fernanda Cândido, que interpreta Elza em O Agente Secreto, compareceu à cerimônia com um vestido preto, com decote ombro a ombro, no estilo "Old HollyWood". As joias são da Tiffany & Co.
Alice Carvalho
Alice Carvalho, que interpreta Fátima em O Agente Secreto, usou um look da marca brasileira Normando, que aproveita materiais locais para criar peças sofisticadas.
Além disso, a bolsa da atriz é uma peça única criada por impressão 3D, em parceria com o estúdio Future Facture. O acessório é assinado por Jay Boggo.
Adolpho Veloso
Adolpho Veloso, diretor de fotografia brasileiro, que está indicado à categoria de melhor fotografia no Oscar, compareceu à cerimônia usando um traje preto e óculos escuros.
Gabriel Leone
Ator de O Agente Secreto, Gabriel Leone compareceu à premiação vestindo uma peça clássica de alfaiataria da marca Louis Vuitton, junto com joias da Bvlgari.
Bruna Marquezine
Vestida com uma peça da Gucci, feita sob medida, a atriz Bruna Marquezine apareceu no tapete vermelho do Oscar 2026 com uma maquiagem discreta e scarpins prateados. As joias são da marca Wempe. Além disso, a atriz também usou um broche que homenageava Wagner Moura.
Gabriel Domingues
Indicado na categoria de melhor direção de elenco, o brasileiro Gabriel Domingues compareceu à cerimônia do Oscar 2026 usando um terno listrado e óculos escuros, assim como Adolpho Veloso.