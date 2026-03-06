POA Fashion Iguatemi volta com três dias de desfiles e mais de 70 marcas participantes

Mais de 70 operações do Iguatemi participarão dos desfiles. VINIDALLAROSA / Divulgação

O POA Fashion Iguatemi terá uma nova edição nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril, com desfiles que reunirão marcas presentes no shopping. O evento será realizado no estacionamento térreo do prédio-garagem, próximo à loja Renner.

A direção geral será novamente de Paulo Borges, presidente do Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa (INMODE), e criador do Calendário Oficial da Moda Brasileira, responsável pelo São Paulo Fashion Week (SPFW).

— A moda precisa ocupar todos os seus territórios. O shopping hoje é mais do que um ponto de venda, é um espaço de experiência, de curadoria e de construção de desejo — afirma Borges — Porto Alegre tem identidade, tem público e tem repertório. O POA Fashion Iguatemi é sobre criar conexão, gerar movimento e fortalecer o sistema como um todo — completa.

Mais de 70 operações do Iguatemi participarão dos desfiles. Nesta edição, a sala de desfiles terá um formato que aproxima os convidados da passarela. A programação prevê quatro desfiles por dia, com marcas do shopping, às 17h30min, 19h, 20h e 21h30min.

A direção geral do POA Fashion Iguatemi será novamente de Paulo Borges. Gustavo Zylbersztajn / Divulgação

A recepção, aberta ao público, será organizada em um grande lounge com bar temático, áreas instagramáveis e outras atrações. O espaço tem capacidade de 200 pessoas e ficará aberto das 15h às 23h30min, com DJ e playlist especial para o evento. A entrada é gratuita.

— Reafirmamos nosso protagonismo com muitas novidades: no espaço, no formato dos desfiles e nas atrações. Vamos surpreender nossos convidados — afirma a gerente-geral do Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos.

A curadoria dos looks é assinada pelo stylist Paulo Martinez, que antecipou o que o público pode esperar desta edição. O evento também contará com um estilista convidado.