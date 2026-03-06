Moda

Tendências
Notícia

POA Fashion Iguatemi volta com três dias de desfiles e mais de 70 marcas participantes

A programação acontece nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril, no estacionamento térreo do prédio-garagem 

Lou Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS