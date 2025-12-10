Quais são as principais tendências da moda para 2026? 

O amarelo-manteiga segue sendo uma tendência para 2026. Reprodução / @biancacamargo / @maisa / Redes sociais

À medida que o fim de 2025 se aproxima, a expectativa para as novidades de 2026 aumenta. Na moda, esse sentimento não é diferente. O ano que vem promete trazer inovações que influenciarão o estilo de cada consumidor.

Pensando nisso — e com base nas Semanas de Moda e na opinião de entendedores do assunto — Zero Hora listou as principais tendências de moda para 2026. Desde uma paleta de cores diversa até o uso dos lenços como itens curinga, confira a seguir o que esperar no próximo ano.

As cores de 2026

Autoridade global em estudo de cores, a Pantone declarou que a Cloud Dancer será a cor de 2026. O instituto se justificou ao afirmar que a cor branca e etérea representa o desejo por um "recomeço". A escolha, porém, surpreendeu o público, segundo a consultora de estilo Pam Zottis.

— Depois de um ano marcado pelo mocha mousse, eu acho que muita gente esperava que 2026 viesse com uma cor vibrante, mais ousada. Ninguém estava esperando por uma cor branca, porque parece sem graça — conta.

Apesar da surpresa, Pam também destaca que a escolha pode ser positiva para diferentes combinações de estilo:

— É possível montar looks super elegantes com o branco. É uma cor super usual, provavelmente todo mundo tem peças dela no armário.

Além do Cloud Dancer, a consultora também ressalta que o vermelho, especialmente o vermelho-tomate, aparecerá bastante em 2026. Versátil, a cor transita entre looks mais clássicos e contemporâneos e dialoga bem com todos os tons de pele.

— O vermelho simboliza movimento, é uma cor associada à energia, vitalidade, ação, presença, e tudo isso também conversa com o momento atual, onde as pessoas estão buscando mais autenticidade, mais intenção na forma de se vestir — destaca.

Há ainda outras cores na paleta dos preferidos de 2026. O amarelo-manteiga é o atual queridinho das redes sociais, e transita desde os tapetes vermelhos até os looks do dia a dia.

O ator Timothée Chalamet usou um terno inteiramente amarelo-manteiga no Oscar 2025. Personalidades como a Maisa, influenciadora e atriz, trouxeram a cor para o cotidiano. Nas redes, o tom também apareceu em cores de esmalte e acessórios.

O marrom é mais uma aposta que vem se sobressaindo desde 2022 e segue em alta, segundo a especialista em tendências do WGSN Brasil, Mariana Santiloni. Ela aponta que a cor vai atingir ainda mais públicos em 2026, uma vez que sua presença nas lojas aumentará:

— O marrom só começou a rodar no varejo agora em 2025 e ainda vai continuar para os próximos anos, está começando a entrar mais no mercado de massa.

Os tons azul-klein e azul-capri são outros que estiveram nas Semanas de Moda deste ano e não passarão despercebidos em 2026. O klein foi usado nos desfiles de Ronaldo Fraga, Victoria Beckham e Marcelo Sommer, enquanto o capri veio pelas marcas Saint Laurent e Ashlyn.

Lenço como acessório curinga

Os lenços são os itens curingas para 2026, conforme Pam Zottis. Eles exigem pouco investimento e podem ser usados de diversas maneiras: como um detalhe na bolsa, um adereço no pulso, um cinto, da forma clássica ao redor do pescoço ou ainda como um top.

— É o tipo de acessório capaz de transformar uma produção básica em algo interessante sem esforço — afirma consultora de estilo.

Na visão de Mariana Santiloni, uma vez que o lenço complementa o look, o consumidor já pode se sentir por dentro da tendência.

Saudades do floral?

As estampas também se manifestaram ao longo da temporada, ganhando espaço em tecidos sustentáveis. O xadrez, poá e as listras se renovam em 2026 de forma mais tímida, enquanto os florais retornam com força total, especialmente no formato Max, na avaliação de especialistas.

— As Max estampas florais são aquelas com desenhos maiores, mais gráficos, com maior contraste. São a grande aposta do ano, assim como as flores em 3D. Esse novo floral é mais ousado, mais contemporâneo, e ele traz um impacto sem perder a leveza — explica Pam Zottis.

Segundo a consultora de estilo, para incorporar a estampa no cotidiano, o segredo está no equilíbrio. Quando o floral se destaca, o ideal é complementar com cores sólidas e acessórios minimalistas para criar um visual moderno para a rotina.

Alfaiataria, transparências e franjas

A alfaiataria, tradicionalmente ligada ao ambiente corporativo, surge renovada para 2026 e com uma proposta mais desconstruída e moderna. Segundo Pam Zottis, quando combinada às transparências, ela cria uma estética que deixa de lado o caráter formal e abre espaço para que cada pessoa defina seu próprio nível de elegância.

Essa desconstrução também sinaliza mudanças importantes na silhueta das peças. De acordo com Mariana Santiloni, a próxima temporada destaca a cintura ao mesmo tempo em que mantém o apelo oversized. Na avaliação da especialista em tendências, a fluidez deve ser a principal característica dessa tendência em 2026, reforçando um visual leve, versátil e contemporâneo.

A alfaiataria assume um ar mais desconstruído em 2026. Reprodução / @michelepassa / @fleurraffan / @silviabraz

As franjas também apareceram muito na Fashion Week de Nova York (NYFW): nos sapatos, nas calças, nos casacos, nas blusas e também nas bolsas. Embora exijam um investimento maior, elas vão bem com muitos complementos, especialmente o couro.

Consumo consciente e brechós

A temporada aponta que a consciência no consumo deve ganhar ainda mais relevância em 2026. Especialistas recomendam que, antes de comprar novas peças, o consumidor avalie o que já possui no guarda-roupa.

Um diagnóstico prévio pode ajudar a evitar compras impulsivas. Algumas perguntas simples podem facilitar a reflexão:

A tendência combina com o meu estilo?

É possível usar a peça de maneiras diferentes do habitual?

Posso criar novas combinações com roupas que já tenho?

As redes sociais também se tornam aliadas nesse processo, oferecendo inspiração para reinventar o que já possui sem gastar mais.

— Há um movimento recente em que as pessoas buscam entender, principalmente dentro de redes sociais, qual é o próprio estilo — avalia Mariana Santiloni.

O criador de conteúdo digital César Nascimento destaca que as roupas secondhand, ou de segunda mão, são uma boa alternativa para conciliar o consumo com as tendências. Os brechós oferecem uma boa oportunidade para que o consumidor encontre peças baratas e que podem ser estilizadas de diversas maneiras.

— Testar coisas novas é o único jeito de construir o teu estilo — destaca César. — (2026) traz o ser único de volta para a moda — analisa o influenciador.