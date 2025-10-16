Morre Sérgio Mattos, empresário que descobriu Gisele Bündchen e Cauã Reymond

Empresário estava internado por complicações renais. Reprodução / Facebook de Sérgio Mattos

Morreu na quarta-feira (15), aos 62 anos, Sergio Mattos, fundador da agência de modelo 40 Graus Models. A informação foi confirmada nas redes sociais pela própria empresa. Segundo o jornal O Globo, ele estava internado por complicações renais.

"Com profundo pesar, informamos o falecimento do nosso amado, Sérgio Mattos. Infelizmente, poucos minutos após a publicação da nota de esclarecimento sobre as informações inverídicas que circulavam, recebemos a triste confirmação de sua partida. É com imensa dor que compartilhamos esta notícia. Agradecemos sinceramente por todas as mensagens de carinho, solidariedade e apoio neste momento tão difícil."

O empresário é considerado responsável por alavancar carreiras como de Gisele Bündchen, Cauã Reymond e Isabelli Fontana. Também trabalhou com Maria Fernanda Cândido, Rodrigo Hilbert, Paulo Zulu, Agatha Moreira, Rômulo Arantes, Mariana Rios e outros. Em sua aparição pública mais recente, Mattos gravou uma participação em Vale Tudo, como um dos convidados do casamento de Odete Roitman e César Ribeiro.

Nascido na Bahia e criado no Rio de Janeiro, Sérgio Mattos começou a carreira de booker em 1988, gerenciando a carreira e a agenda de modelos e artistas. Rapidamente começou a se destacar e se tornou responsável por dar mais visibilidade a personalidades que ficaram famosas no mundo da moda e da TV. Montou sua própria agência, a 40 Graus, em 2004.

Em entrevista concedida a Zero Hora em 2010, ele falou sobre o diferencial dos modelos brasileiros:

— Acho que o grande diferencial é a mistura de raças mesmo, que dá numa beleza única, e o suingue. Olha uma russa na passarela e uma brasileira. A russa parece que está marchando, enquanto a brasileira é a própria garota de Ipanema. E aqui tem de tudo. Temos modelos para todos os mercados, desde os mais fashion, como Milão e Paris, até os mais comerciais, como Miami.

Nas redes sociais, Cauã Reymond lamentou a morte do empresário nas redes sociais.

"Sérgio Mattos era um visionário. Um cara que descobria um talento na multidão. Fará falta. Obrigada por tudo, Sérgio", escreveu nos stories do Instagram.

Sérgio Mattos e Cauã estiveram juntos recentemente, em uma gravação da novela "Vale Tudo". @cauareymond / Instagram / Reproducao

Despedida

A cerimônia de despedida de Sérgio Mattos será realizada nesta quinta-feira (16), a partir das 13h, no Cemitério da Penitência, no Rio.