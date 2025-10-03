"As três gerações foram pioneiras": Consuelo Blocker fala sobre exposição da família Pascolato em Porto Alegre

Constanza Pascolato (à esq.), Dona Gabriella Pascolato (ao centro) e Consuelo Blocker (à dir.). Reprodução / Arquivo Pessoal

— Para mim, o gesto mais elegante que alguém pode ter é ser respeitoso, olhar nos olhos e sorrir. Sabe? Sorrir para uma pessoa que você não conhece, escutá-la — diz Consuelo Blocker, sobre o legado que diz ter herdado da mãe, a consultora de moda Constanza Pascolato, e ao qual pretende dar continuidade.

A frase dialoga com a proposta da exposição O Fio da Elegância, que chega ao BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300), na Capital, na próxima quarta-feira (8), e que resgata três gerações de mulheres da família: Dona Gabriella, falecida em 2010, Constanza e Consuelo.

Inspirada no livro O Fio da Trama (2019, ed. Tordesilhas), coescrito por Consuelo e sua irmã, Alessandra, a mostra ganha corpo por meio de fotografias que recuperam as origens italianas da matriarca Dona Gabriella, que chegou ao Brasil após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A partir daí, a exposição propõe uma jornada visual entre épocas, desde a fundação da tecelagem Santaconstancia, em 1948.

— Essa história vive comigo o tempo todo. Mesmo que não estivesse ciente de acontecimentos trazidos em algumas partes do livro, essa história virou parte de quem sou — reflete Consuelo.

Traduzindo a herança clássica de suas antecessoras para o presente, Consuelo tornou-se uma ponte entre tradição e modernidade em O Fio da Elegância. Além dos registros que estarão expostos, a seleção reunirá também looks da influenciadora, escritora e empresária.

A exposição tem curadoria e concepção das jornalistas Patrícia Parenza e Patrícia Pontalti. No dia da inauguração, haverá um bate-papo com Consuelo Blocker e As Patrícias, às 19h. A mostra estará no Nível Jockey e a entrada é gratuita, mediante resgate de ingresso pelo aplicativo Multi.

Sob o olhar da papisa

À volta de Consuelo, nunca faltaram referências. De rainhas a papisas, Dona Gabriella e sua filha, Constanza, firmaram-se, ao longo das décadas, como figuras centrais da indústria da moda no Brasil.

Há quem ouse afirmar que a “papisa da moda” – como Constanza foi apelidada pela jornalista Joyce Pascowitch em 1990 –, hoje com 86 anos, seja a mais duradoura inspiração quando o assunto é elegância, sofisticação e bom gosto.

Em relação ao legado, a primogênita, dois anos mais velha que a irmã Alessandra, não nega os privilégios de ter crescido em uma casa influente. Ao mesmo tempo, relata que encontrar a própria forma de se expressar, diante da figura imponente da mãe, sempre foi um desafio.

— Eu tenho uma mãe muito bonita. E, no início, era meio difícil de não competir com ela. Por que as pessoas te comparam, né? — observa Consuelo. — No momento que fui morar fora, eu comecei, pouco a pouco, a encontrar o meu próprio estilo.

Mesmo separadas por uma geração, mãe e filha valorizam a conversa e a troca de ideias – ainda que muitas vezes terminem em desacordo. Para a empresária, consolidar uma assinatura pessoal – distanciando-se do visual quase caricato de Constanza, como ela própria define – exige disciplina, sempre guiada pelo amor à moda.

— Acho que todas nós seguimos um estilo. Mesmo que os modismos sempre influenciem nas nossas escolhas — avalia. — Já por disciplina, me refiro a querer buscar o próprio estilo e ser fiel a ele. Eu, por exemplo, tenho um estilo, e eu materializo esse estilo por meio de diversas colaborações que eu tenho com os meus parceiros.

Ela complementa:

— Eu acho que é aí onde mora o contemporâneo — afirma. — Trazer o estilo, que é algo que existe desde sempre, mas que hoje se sobrepõe à tendência. Porque a tendência se tornou obsoleta a partir do momento em que você tem o digital.

Três gerações pioneiras

Com nome que faz referência à sua única filha mulher, a tecelagem Santaconstancia tornou-se, segundo Consuelo, o “terceiro filho” de Dona Gabriella. A matriarca, que chegou ao Brasil no pós-guerra acompanhada do marido, Comendador Michele Pascolato, e dos filhos Constanza e Alessandro, fundou a marca com a proposta de produzir tecidos refinados.

Consuelo recorda que, naquela época, ainda prevalecia a prática da costura sob medida ou por encomenda, já que o prêt-à-porter (“pronto para vestir”, em tradução livre), como conhecemos hoje, ainda não estava difundido.

— A vovó foi pioneira na indústria da moda, criando tecidos no Brasil que eram de qualidade internacional — relembra. — Já minha mãe, começa a ser pioneira na editoria, assumindo a revista Claudia — acrescenta, finalizando:

— Eu, de certa forma, fui pioneira no digital. Quando houve a necessidade de que essa moda, que já não fazia mais sentido para todo mundo, fosse traduzida. Então, digamos que as três gerações foram pioneiras.

Retorno à autenticidade

Cada vez mais conectada à tecnologia, a moda atravessa hoje um processo constante de transformação em suas formas de consumo. Se antes as revistas especializadas exerciam o papel de autoridade, atualmente esse protagonismo pertence aos influenciadores digitais.

Diante dessas mudanças, Consuelo lembra que, no passado, a força editorial das publicações estava diretamente ligada à venda de anúncios — e que, assim, as marcas com maior investimento conquistavam posições de destaque aos olhos do público.

— Logicamente, a coisa fica menos orgânica, né? — ela questiona. — Aí, começa o digital. E o que os influenciadores fazem é sensacional, porque eles traduzem para roupa o que você via na passarela.

No presente, Consuelo reforça a importância da autenticidade e defende que, para uma influência perdurar, é preciso que seja coerente com quem a transmite. Para a herdeira Pascolato-Blocker, uma de suas maiores frustrações é perceber quando uma publicidade carece de honestidade.

— Eu, pessoalmente, estou numa posição de privilégio e posso escolher de quem eu quero falar — reconhece. — Mas acho triste quando você vê um influenciador fazendo publicidade de uma marca brasileira, por exemplo, mas, em nenhuma outra ocasião, você o vê utilizando uma peça daquela marca.

Diante disso, Consuelo conclui que seu desejo é que a exposição que inaugura nesta quarta-feira na capital gaúcha desperte em seus visitantes a elegância que cada um possui dentro de si. Para ela, este é um componente profundamente democrático.

— Como eu falei, um sorriso, um olho no olho, respeitar o próximo é elegante — retoma. — Com a seleção, espero deixar claro que gerações diferentes, com trajetórias, dificuldades e sortes diversas, podem encontrar a sua própria forma de elegância.