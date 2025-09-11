Pompéia lança coleção Primavera/Verão 2025 com cores vibrantes, máxi flores e sofisticação

Marca aposta nos florais, cores e praticidade para a próxima estação. Renan Constantin / Divulgação

Cores, leveza e sofisticação. Essa é a definição do que a Pompéia preparou para a coleção Primavera/Verão 2025, lançada no seu tradicional desfile Pompéia Fashion Weekend em setembro.

Separamos as principais apostas da marca para a próxima estação. Confira!

Boho Solar

Explora o estilo boêmio, cheio de naturalidade e frescor. Com tons terrosos e suas variações, como amarelo e laranja, as peças se destacaram em saias, vestidos fluidos e calças pantacourt.

Para o público masculino, a proposta apareceu na combinação de t-shirt com camisa listrada com inspiração gráfica.

Floral Core

O destaque foi o floral, uma estampa atemporal que se reinventa a cada temporada. Na passarela, máxi flores surgiram com intensidade, proporcionando impacto e delicadeza.

A proposta Athleisure também esteve presente nesse momento, com um conjunto esportivo que transita da academia para a rotina diária, indo além do look esportivo tradicional.

Combinação Perfeita

É a praticidade como protagonista. São peças que se complementam de forma natural e funcionam tanto no dia a dia quanto em produções mais elaboradas. O destaque ficou para os looks monocromáticos, presentes tanto na moda feminina quanto na masculina.

O desfile também apresentou truques de styling, como o uso do lenço para transformar produções, inclusive substituindo a alça da bolsa; e a valorização dos acessórios, como pulseiras, brincos e até um colar usado na barra da calça, criando um efeito bufante.