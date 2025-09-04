Morre o estilista italiano Giorgio Armani, ícone da moda

Estilista italiano, Giorgio Armani tinha 91 anos e fundou a emblemática marca de roupas. JULIEN DE ROSA / AFP

Um dos mais influentes nomes da moda no mundo, o estilista italiano Giorgio Armani morreu aos 91 anos nesta quinta-feira (4). A informação foi confirmada pelo Grupo Armani, empresa que ele fundou e tornou referência na indústria da moda.

"Com uma tristeza infinita, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e motor infatigável: Giorgio Armani", sinalizou em um comunicado.

Conforme o comunicado, Armani "faleceu em paz" e cercado por seus entes queridos. A causa da morte não foi revelada.

Giorgio transformou a Armani em sinônimo de elegância. Conhecido por elaborar peças minimalistas e de qualidade, ele fundou o Grupo Armani em julho de 1975 – na época, com 41 anos.

"Giorgio Armani é uma empresa com cinquenta anos de história, construída com emoção e paciência. Giorgio Armani sempre fez da independência – de pensamento e ação – sua marca registrada. A empresa é, agora e sempre, um reflexo desse espírito", diz comunicado da empresa.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Melonia, definiu Giorgio Armani como "um símbolo do melhor da Itália". Ela publicou uma mensagem de pesar na rede social X.

"Giorgio Armani faleceu aos 91 anos. Com sua elegância, sobriedade e criatividade, ele trouxe prestígio à moda italiana e inspirou o mundo inteiro. Um ícone, um trabalhador incansável, um símbolo do melhor da Itália. Obrigado por tudo", escreveu.

Giorgio será velado entre sábado (6) e domingo (7) no Armani Teatro, em Milão, na Itália. O espaço ficará aberto das 9h às 18h, mas o funeral será reservado para amigos e familiares.

Rival nas passarelas e na indústria, Donatella Versace também lamentou a morte de Giorgio Armani:

"O mundo perdeu um gigante hoje. Ele fez história e será lembrado para sempre", escreveu no Instagram.

Trajetória

Giorgio Armani, nasceu em 11 de julho de 1934, em Piacenza, cidade no norte da Itália. Antes de tornar-se referência da moda, Armani chegou a cursou dois anos de Medicina – mas não concluiu.

A carreira como estilista iniciou após servir ao Exército da Itália. Ele fundou o Grupo Armani quando tinha 41 anos e precisou vender seu carro na época para financiar a empresa.

Império da moda

A primeira coleção masculina da Armani foi lançada em 1975, enquanto a feminina saiu apenas no ano seguinte. Giorgi revolucionou a indústria da moda com seu conceito minimalista de alfaiataria, o que também tornou suas peças sofisticadas.

Ganhou projeção em 1980, quando o ator Richard Gere utilizou um terno da Armani no filme Gigolô Americano.

As peças da Armani se caracterizam por evitar o excessos e apostar em cores neutras. Giorgio virou símbolo de minimalismo na época em que os conceitos de moda eram mais extravagantes.

Armani apostava na moda minimalista. GABRIEL BOUYS / AFP

Além da moda, Armani expandiu sua marca para perfumes e acessórios. O grupo de luxo também planejou o interior de hotéis em diferentes partes do mundo, como Milão, Paris, Nova York e Xangai.