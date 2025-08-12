“Todo profissional precisa estar um passo à frente”, diz Luanna Toniolo, que estará em Porto Alegre para palestra sobre moda circular

Em um cenário de mudanças no comportamento e na mentalidade do consumidor, a moda circular se consolida como uma tendência em expansão pelo Brasil – há mais de 118 mil brechós ativos no país, o que representa um crescimento de 30,97% nos últimos cinco anos, segundo levantamento do Sebrae, realizado em 2023.
Uma das marcas mais emblemáticas desse segmento foi a TROC, um brechó online que se tornou a maior plataforma de moda circular do Brasil, fundada em 2017 pela ex-advogada Luanna Toniolo. Ela será uma das atrações do Cenários da Regeneração, evento que promove o debate sobre inovação e sustentabilidade como oportunidades econômicas e que será realizado no sábado (16), em Porto Alegre. (confira o serviço abaixo).
— Meu objetivo no evento é ir além da teoria: quero mostrar na prática tudo o que tenho estudado e vivenciado para que todo mundo saia preparado para os próximos anos. Vai ser uma troca de conhecimento, algo que gere insights e ações imediatas. Todo empreendedor, estudante e profissional precisa estar ligado às tendências e olhar um passo à frente — afirma Luanna.
A empresária também ressaltou a importância do evento ser realizado na Capital, por considerar a região sinônimo de sustentabilidade:
— Os grandes fornecedores, sempre que o assunto era sustentabilidade, vinham aqui do Sul. É claro que temos o Sudeste, especialmente São Paulo, com toda a sua proporção e influência, mas percebo que a mentalidade daqui está sempre mais preparada. As pessoas estão abertas a novas possibilidades e pensam à frente, e isso acaba se refletindo no país inteiro.
A fundadora e pesquisadora do PGB Inteligência, Paula Giacomoni Bragagnolo, destacou tanto a relevância do evento em Porto Alegre quanto o valor da participação de uma figura como Luanna Toniolo.
— O design regenerativo não é uma demanda ética ou uma tendência estética — ele já é um mercado emergente. Ter a Luanna com a gente amplia essa conversa com exemplos concretos de inovação com impacto. Ela é uma inspiração não só pelo que construiu na TROC, mas por seguir abrindo caminhos para outras mulheres no ecossistema criativo.
Referência em moda circular
A TROC surgiu após Luanna fazer um mestrado em marketing nos Estados Unidos – ela voltou com a ideia de criar um brechó online de luxo. Nos primeiros 10 meses, a empresa faturou R$ 1 milhão e superou R$ 10 milhões antes dos três anos.
O sucesso da loja atraiu o interesse do Grupo Arezzo, hoje chamado Azzas 2154, resultado da fusão entre a Arezzo&Co e o Grupo Soma, que adquiriu e manteve a empreendedora no cargo de CEO até fevereiro de 2025. Atualmente, Luanna investe em projetos de mentoria, empreendedorismo feminino e impacto social.
O resultado dessa fusão se consolidou como o maior conglomerado de moda da América Latina. Para a empreendedora, o interesse de uma gigante do setor por uma plataforma de moda circular reforçou o papel da sustentabilidade como um dos pilares do mercado fashion.
— A TROC foi mais do que um brechó online: virou uma plataforma de comunicação, que mostrou para o Brasil que a moda circular era desejável. A gente conseguiu mudar o comportamento de consumo de muitas pessoas que nunca tinham comprado uma peça de segunda mão antes — relembra Luanna.
Segundo ela, a empresa, ao longo de sua história, economizou mais de 2 bilhões de litros de água e evitou 1,9 mil toneladas de CO2 na atmosfera, sendo reconhecida como uma solução viável para a moda sustentável.
— Quando o Grupo Arezzo demonstrou interesse, eu sabia que aquela era uma oportunidade de fazer o movimento da moda circular ganhar força ao lado de quem define tendências. A TROC cresceu 10 vezes em faturamento, ganhou visibilidade e educou milhares de consumidores sobre o second hand — relata Luanna.
Com isso, a empresária se tornou referência no setor e figura entre as 500 pessoas mais influentes da América Latina, segundo a Bloomberg Línea. No entanto, a especialista em moda circular fala que o encerramento da sua relação com a marca, que ocorreu no início deste ano, foi um processo difícil, porém necessário:
— Foi uma decisão estratégica do grupo. Claro, foi doloroso para mim, mas vejo que a semente está plantada. Hoje, muitos brechós nasceram inspirados na TROC, e isso me dá orgulho.
Cenário promissor
Ao analisar o cenário da moda circular em Porto Alegre, é possível notar o crescimento de brechós que apostam em peças de grife – como o Brechó Peça Rara, uma rede de franquias com 16 anos de história que dá nova vida a roupas e itens domésticos. Fundada em Brasília, a marca já soma 90 unidades pelo Brasil, sendo duas delas na capital gaúcha.
— Porto Alegre acolhe bem iniciativas autênticas, e a moda circular vem ganhando espaço. Notamos um aumento constante na procura por peças únicas, de qualidade e com história. O cenário aqui é muito promissor. O consumidor gaúcho está cada vez mais disposto a fazer escolhas alinhadas com um futuro mais sustentável — destacou Gilmar Junior Ferraz Bolsan, responsável pela unidade do Peça Rara na Cidade Baixa.
Bolsan chegou a Porto Alegre há quatro anos e começou sua trajetória na moda circular justamente no Peça Rara. Segundo ele, o maior desafio inicial foi quebrar o preconceito que ainda existia em torno de peças de segunda mão:
— Muita gente associava brechó a algo ultrapassado, sem qualidade ou até com uma energia ruim. Fomos mostrando que consumir de forma consciente também pode ser sofisticado e valioso para o planeta e para nós mesmos. A cidade está no caminho certo. A gente entrega esse carinho em forma de peças — conclui.
Serviço
- O quê: Cenários da Regeneração | PGB Inteligência
- Quando: 16 de agosto, das 11h30min às 19h
- Onde: Fábrica do Futuro (Rua Câncio Gomes, 609, Floresta)
- Ingressos: R$ 260 (com meia-entrada e certificado de participação)
- Inscrições e programação completa neste link