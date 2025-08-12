Moda

Sustentabilidade
Notícia

“Todo profissional precisa estar um passo à frente”, diz Luanna Toniolo, que estará em Porto Alegre para palestra sobre moda circular

Empresária participa do Cenários da Regeneração, que ocorre na Fábrica do Futuro neste sábado

Márcia Fernandes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS