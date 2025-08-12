“Todo profissional precisa estar um passo à frente”, diz Luanna Toniolo, que estará em Porto Alegre para palestra sobre moda circular

Luanna Toniolo fundou a TROC em 2017. Gutyerrez Erdmann / Divulgação

Em um cenário de mudanças no comportamento e na mentalidade do consumidor, a moda circular se consolida como uma tendência em expansão pelo Brasil – há mais de 118 mil brechós ativos no país, o que representa um crescimento de 30,97% nos últimos cinco anos, segundo levantamento do Sebrae, realizado em 2023.

Uma das marcas mais emblemáticas desse segmento foi a TROC, um brechó online que se tornou a maior plataforma de moda circular do Brasil, fundada em 2017 pela ex-advogada Luanna Toniolo. Ela será uma das atrações do Cenários da Regeneração, evento que promove o debate sobre inovação e sustentabilidade como oportunidades econômicas e que será realizado no sábado (16), em Porto Alegre. (confira o serviço abaixo).

— Meu objetivo no evento é ir além da teoria: quero mostrar na prática tudo o que tenho estudado e vivenciado para que todo mundo saia preparado para os próximos anos. Vai ser uma troca de conhecimento, algo que gere insights e ações imediatas. Todo empreendedor, estudante e profissional precisa estar ligado às tendências e olhar um passo à frente — afirma Luanna.

A empresária também ressaltou a importância do evento ser realizado na Capital, por considerar a região sinônimo de sustentabilidade:

— Os grandes fornecedores, sempre que o assunto era sustentabilidade, vinham aqui do Sul. É claro que temos o Sudeste, especialmente São Paulo, com toda a sua proporção e influência, mas percebo que a mentalidade daqui está sempre mais preparada. As pessoas estão abertas a novas possibilidades e pensam à frente, e isso acaba se refletindo no país inteiro.

A fundadora e pesquisadora do PGB Inteligência, Paula Giacomoni Bragagnolo, destacou tanto a relevância do evento em Porto Alegre quanto o valor da participação de uma figura como Luanna Toniolo.

— O design regenerativo não é uma demanda ética ou uma tendência estética — ele já é um mercado emergente. Ter a Luanna com a gente amplia essa conversa com exemplos concretos de inovação com impacto. Ela é uma inspiração não só pelo que construiu na TROC, mas por seguir abrindo caminhos para outras mulheres no ecossistema criativo.

Referência em moda circular

Luanna investe em projetos de mentoria, empreendedorismo feminino e impacto social. Gutyerrez Erdmann / Divulgação

A TROC surgiu após Luanna fazer um mestrado em marketing nos Estados Unidos – ela voltou com a ideia de criar um brechó online de luxo. Nos primeiros 10 meses, a empresa faturou R$ 1 milhão e superou R$ 10 milhões antes dos três anos.

O sucesso da loja atraiu o interesse do Grupo Arezzo, hoje chamado Azzas 2154, resultado da fusão entre a Arezzo&Co e o Grupo Soma, que adquiriu e manteve a empreendedora no cargo de CEO até fevereiro de 2025. Atualmente, Luanna investe em projetos de mentoria, empreendedorismo feminino e impacto social.

O resultado dessa fusão se consolidou como o maior conglomerado de moda da América Latina. Para a empreendedora, o interesse de uma gigante do setor por uma plataforma de moda circular reforçou o papel da sustentabilidade como um dos pilares do mercado fashion.

— A TROC foi mais do que um brechó online: virou uma plataforma de comunicação, que mostrou para o Brasil que a moda circular era desejável. A gente conseguiu mudar o comportamento de consumo de muitas pessoas que nunca tinham comprado uma peça de segunda mão antes — relembra Luanna.

Segundo ela, a empresa, ao longo de sua história, economizou mais de 2 bilhões de litros de água e evitou 1,9 mil toneladas de CO2 na atmosfera, sendo reconhecida como uma solução viável para a moda sustentável.

— Quando o Grupo Arezzo demonstrou interesse, eu sabia que aquela era uma oportunidade de fazer o movimento da moda circular ganhar força ao lado de quem define tendências. A TROC cresceu 10 vezes em faturamento, ganhou visibilidade e educou milhares de consumidores sobre o second hand — relata Luanna.

Com isso, a empresária se tornou referência no setor e figura entre as 500 pessoas mais influentes da América Latina, segundo a Bloomberg Línea. No entanto, a especialista em moda circular fala que o encerramento da sua relação com a marca, que ocorreu no início deste ano, foi um processo difícil, porém necessário:

— Foi uma decisão estratégica do grupo. Claro, foi doloroso para mim, mas vejo que a semente está plantada. Hoje, muitos brechós nasceram inspirados na TROC, e isso me dá orgulho.

Cenário promissor

Ao analisar o cenário da moda circular em Porto Alegre, é possível notar o crescimento de brechós que apostam em peças de grife – como o Brechó Peça Rara, uma rede de franquias com 16 anos de história que dá nova vida a roupas e itens domésticos. Fundada em Brasília, a marca já soma 90 unidades pelo Brasil, sendo duas delas na capital gaúcha.

— Porto Alegre acolhe bem iniciativas autênticas, e a moda circular vem ganhando espaço. Notamos um aumento constante na procura por peças únicas, de qualidade e com história. O cenário aqui é muito promissor. O consumidor gaúcho está cada vez mais disposto a fazer escolhas alinhadas com um futuro mais sustentável — destacou Gilmar Junior Ferraz Bolsan, responsável pela unidade do Peça Rara na Cidade Baixa.

Bolsan chegou a Porto Alegre há quatro anos e começou sua trajetória na moda circular justamente no Peça Rara. Segundo ele, o maior desafio inicial foi quebrar o preconceito que ainda existia em torno de peças de segunda mão:

— Muita gente associava brechó a algo ultrapassado, sem qualidade ou até com uma energia ruim. Fomos mostrando que consumir de forma consciente também pode ser sofisticado e valioso para o planeta e para nós mesmos. A cidade está no caminho certo. A gente entrega esse carinho em forma de peças — conclui.

Serviço