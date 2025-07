"É uma desconstrução diária": Ruth Manus reflete sobre a maternidade possível, sem a lupa das redes sociais

Com nove livros publicados, Ruth Manus deve lançar o próximo em 2026. Insperiência / Divulgação

Falar sobre maternidade interessa. É um assunto recorrente nas redes sociais, e o algoritmo sabe disso. Mas onde encontrar uma abordagem leve, bem-humorada e que coloque a mulher em primeiro plano? Ruth Manus, 37 anos, escritora e advogada, decidiu usar a internet para compartilhar a alegria (e, às vezes, a correria) de ser mãe de Joaquim, de 2 anos.

No Instagram, onde soma 186 mil seguidores, a paulistana destaca que os filhos são uma grande fonte de alegria. Mas não são a única. Maternar, aliás, é uma gangorra de emoções. Em um post recente na rede social, Ruth escreveu:

"O dia do meu parto não foi o dia mais feliz da minha vida. Os primeiros dias de vida do meu filho foram de puro medo e angústia. As primeiras semanas em casa foram de culpa por não estar radiante de felicidade."

A influenciadora usa as redes sociais para falar sobre uma maternidade possível, que contempla tanto as partes boas quanto as chatas, e não apenas os recortes compartilhados nas páginas:

— O que a gente vê, muitas vezes, são os dois extremos da maternidade. De um lado, a imagem da mãe radiante, na praia com a família linda. Do outro, os desabafos de mães exaustas e sobrecarregadas. A impressão que dá é que a maternidade se resume a esses dois polos. Mas existe algo que eu costumo chamar de “meião da maternidade”, que representa uns 80%, 90% do dia a dia.

Ruth explica que o “meião” é, basicamente, fazer comida, trocar fralda, levar e buscar na escola, dar banho, tarefas simples e rotineiras. São esses momentos que ocupam a maior parte do tempo de uma mãe. Nem a plenitude de ter um bebê lindo e cheiroso nos braços, nem a exaustão extrema provocada pela falta de sono ou por uma criança com cólica ou birra.

— E isso muitas vezes se perde. As pessoas se surpreendem, mas a verdade é que a maternidade é feita, em grande parte, dessas banalidades que não viram conteúdo de rede social — acrescenta.

Escritora, advogada, palestrante e mãe

Além de advogada e escritora – com nove livros publicados e o décimo no forno –, Ruth Manus também é palestrante. Em suas apresentações, aborda o universo feminino dentro do mercado de trabalho, novas gerações, desigualdades sociais e de gênero, além de falar, claro, sobre maternidade.

— Quando você diz que uma mãe está falando muito sobre ser mãe, eu brinco que é como se você estivesse no meio de um oceano nadando e, para todos os lados, o que você vê é água. Então, você não vira para uma pessoa que está no meio do oceano e fala: "Vamos conversar sobre castiçais?”. "Não tenho cabeça para conversar sobre castiçais agora! Tudo que tem ao meu redor é água."

O maior desafio é entender que aquela criança não está ali para ser o filho que a gente sonhou. Ela está ali para viver e não corresponder a nenhuma expectativa. Isso é uma desconstrução diária RUTH MANUS Advogada, escritora e influenciadora

Neta de um gaúcho de Ijuí, a escritora esteve apenas uma vez em Porto Alegre, quando estava grávida de Joaquim, e tem vontade de voltar. Quem sabe para lançar o novo livro Ter ou Não Ter (com previsão de lançamento para o próximo ano), que aborda a dúvida sobre ter ou não filhos, ou para apresentar a palestra Cadê a Mãe Dessa Criança – que tem um "tom meio stand-up comedy”, como ela mesma define –, além de outros conteúdos.

— A gente vai tentando, na loucura e na precariedade. Mas também na alegria, né?

Ruth conversou, inclusive, com a reportagem de Zero Hora durante um verdadeiro "meião da sua maternidade": enquanto aguardava na recepção da escola onde Joaquim fazia a adaptação para começar a passar as tardes. Momento "instagramável"? Nem de longe.

Confira a entrevista com Ruth Manus

Você é escritora, advogada e doutora em Direito Internacional. Quando a maternidade conseguiu espaço na tua vida? Foi uma decisão ou aconteceu sem intenção?

É um privilégio ter a certeza de que quer ou não ter filhos. Estou escrevendo sobre isso no meu novo livro, que sai no começo do próximo ano. Já estive nesse lugar e, por uma série de fatores, entendi que queria ter essa experiência. Mas a descoberta da gravidez também veio em um momento de luto: eu tinha perdido meu pai na época.

Foi uma felicidade tímida e lenta, digamos, mas muito cuidadosa, acima de tudo. Quando estamos lidando com o luto, existe também o receio de uma perda gestacional e de nos apegarmos à ideia da maternidade. Mas foi um processo que, no seu tempo, foi se revelando muito bonito.

Quais foram os maiores desafios desde que se tornou mãe do Joaquim? O que mais te inquieta na missão de conduzir uma pessoa no mundo?

O maior desafio da maternidade, como diz a minha psicóloga, talvez seja realmente o narcisismo, entender que aquela criança não está ali para ser o filho que a gente sonhou. Ela está ali para viver e não corresponder a nenhuma expectativa. Isso é uma desconstrução diária.

O processo de aceitação de que começou um capítulo novo da vida também é difícil. Essa construção mental, de entender que agora a prioridade não sou eu, é ele, é um processo lento. Quando a gente começa a entender isso, sofremos menos no papel de mãe.

A mãe presente, super-heroína, perfeita... Na tua avaliação, qual o peso mais cruel da maternidade para as mulheres hoje em dia?

Essa ideia de uma maternidade perfeita é reforçada tanto pelas redes sociais quanto pelas mães influenciadoras. É a forma como o algoritmo funciona para as mães, trazendo a ideia de que a gente precisa de tudo. Assim é o consumo, desde das roupas que precisa comprar até o curso para ensinar a criança dormir. Te bombardeiam com conteúdos assim.

Além da pressão da perfeição, esses conteúdos pressionam sobre tudo o que você precisa fazer e não gera tempo para você dar uma risada ou brincar com seu filho. Tudo isso está fazendo com que a maternidade se torne mais cara, mais burocrática e mais chata do que precisa ser.

E ainda há pessoas questionando como é a rotina do sono? Qual é a pedagogia que escolheu para criar o filho? Como se isso fosse uma coisa completamente normal. Quando se fala em uma maternidade possível, a gente fala de qual escola do bairro consigo pagar, que se encaixa nos meus horários, se é perto.

Escreveste Guia Prático Antimachista: Para Pessoas de Todos os Gêneros. Como é criar um menino no contexto atual, em que o machismo ainda fere os direitos das mulheres? Isso é algo em que você pensa com frequência?

Criar um menino foi uma das partes mais assustadoras da descoberta da minha gravidez. Venho de um cenário de uma família só de mulheres – criei Francisca, minha ex-enteada, que hoje é madrinha do Joaquim, tenho três sobrinhas. Mas percebo que uma das minhas missões enquanto mãe é remar contra a maré diariamente.

Tenho lido muito sobre isso. A masculinidade é maravilhosa. A masculinidade tóxica que é problemática. É um desafio grande, que tem muitas camadas. Quero criar um homem que saiba cuidar de crianças, dos animais, das plantas, dele mesmo. Esse lugar é pouco explorado pelos meninos. Essa é a estrada que eu estou tentando trilhar na criação dele.

Leia Mais Privação do sono afeta o vínculo emocional entre mãe e bebê? Saiba como criar uma rotina saudável na hora de dormir

Em Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, tu falas: "Por que ainda achamos que nosso trabalho é um concorrente da nossa família" e "Por que ainda nos cobramos um tipo de corpo que sabemos que não precisamos nem conseguimos ter?" Na tua opinião, por que as mulheres precisam carregar tantas culpas e como fugir disso? Principalmente depois da maternidade.

Toda essa engrenagem das mulheres que se sentem em dívida, é muito reforçado pelo algoritmo – que diz que você deveria estar fazendo mais exercício físico, se alimentando de forma mais saudável, fazendo mais coisas pelo filho, ter uma casa mais bonita.



Todas essas camadas do “você deveria”, que todas nós sentimos diariamente, criam em nós uma sensação constante de dívida. Isso alimenta uma baixa autoestima que se espalha para outras áreas da vida e acaba nos fazendo deixar de cobrar apoio, seja de um companheiro, seja do próprio Estado.

É um ponto importante entender que quando a gente fala de dupla jornada, de que as mulheres estão sobrecarregadas, a gente está falando de uma peça-chave do sistema capitalista. O professor Boaventura de Sousa Santos diz que o capitalismo tem duas bases: o patriarcado e o colonialismo. Se as mulheres deixarem de ser exploradas, e se os países que foram colônias deixarem de ser explorados, o capitalismo não se sustenta.

Precisamos olhar para essas questões não apenas sob uma perspectiva ético-moral, do que é certo ou errado, mas com um olhar crítico e socioeconômico.

Em um post recente no Instagram, tu falaste sobre a importância de a mulher preservar sua identidade, citando como exemplo a história da tua avó. Como encaras esse desafio hoje?

É muito fácil a gente ser engolida pela identidade de mãe porque é grandiosa. Mas é importante que a gente tenha, como disse no post, citando Virginia Woolf: “um quarto só nosso”. Para cada mulher, isso pode significar uma coisa – carreira, paixão, autocuidado, estudo, cultura ou lazer.

Entendo que é válida completamente a decisão de algumas mulheres de querer ser mãe em tempo integral. Eu mesma estou em um momento que reduzi muito a minha demanda de trabalho para me dedicar com serenidade à maternidade. Mas sem perder de vista que sou outra pessoa, que a existência do meu filho é independente da minha e que, se Deus quiser, ele vai ser muito independente.