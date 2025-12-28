Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 28/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 28/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

É possível que sua alma tenha entendido errado uma série de coisas e que, agora, seja possível obter um esclarecimento maior. É importante voltar atrás e consertar os erros cometidos, quando a alma se baseava em equívocos.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Os desentendimentos não são meras falhas de comunicação, ao contrário, as pessoas comunicam com perfeição o que pensam e sentem, mas não há concordância entre elas. Portanto, não desvalorize os desentendimentos.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Os equívocos que as pessoas cometem não precisam ser criticados, elas mesmas são capazes de os perceber. Procure, ao contrário, ajudar para que os resultados dos equívocos sejam minimizados, e tudo ficar melhor para todos.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Quando algo começar a dar sinais de que não irá para frente, em vez de você teimar, procure encontrar alternativas, porque é certo que os obstáculos indicam a perspectiva de que por aí as coisas não dariam certo.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Faça movimentos cuidadosos, porque eventualmente você pode se deparar com o caos que outras pessoas provocam, recebendo o impacto disso. Faça movimentos cuidadosos e planejados para minimizar esse impacto.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Os combinados vão precisar ser revistos e passados a limpo, para que não aconteça de você dar por garantido que as coisas seriam assim ou assado, porque muito provavelmente vão mudar. Revisão completa, isso sim!

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Melhor não complicar nada na reta final do ano, porque as coisas podem sair do controle, justo num momento em que seria necessário aquietar o coração e encontrar pontos em comum entre todas as pessoas. Melhor assim.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Os planos que você fizer precisam ser adaptados às circunstâncias, porque o estado do mundo anda louco demais para ser previsível, e isso afeta até os menores detalhes dos preparativos das festas.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Siga pelo caminho seguro, resistindo ao apelo do espírito de aventura, que mandaria você se arriscar. No momento, seria mais sábio seguir pelo caminho seguro do que ficar se aventurando sem eira nem beira.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Pense bem, pense melhor no que você pretende fazer, as coisas andam meio fora do lugar nesta parte do caminho e seria sábio não ficar se arriscando desnecessariamente, quando tudo pode seguir de forma serena.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

As pessoas distribuem conselhos com a naturalidade de quem já nasceu sábio, porém, é tudo teórico, nem sequer elas mesmas conseguem praticar o que predicam. Por isso, ouça tudo, mas se comporte do jeito que quiser.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03