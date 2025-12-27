Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 27/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 27/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Houve avanços evidentes durante este ano que se encerra, e que se encerra apenas por questões fiscais, porque do ponto de vista existencial há apenas uma solução de continuidade entre o antes e o depois.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

A esperança é a última que morre e também é a primeira a renascer das cinzas do que teria parecido o fim do mundo. Procure se focar em dar continuidade a tudo que sua alma anseia, em vez de se focar no início de ano.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Suspeitar que a segurança que certas pessoas transmitem não seja condizente com a realidade é algo que mereceria um tanto mais de investigação, mas o cenário não está para isso, portanto, melhor deixar passar.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

A dispersão que acontece neste momento não passa despercebida à sua alma, e se prontifica a fazer o possível para arrumar o que outras pessoas deveriam. É bom prestar serviço, mas cuide para sua alma não ser explorada.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

A boa vontade é muito boa, e quando as pessoas estão com o coração receptivo ela opera milagres, porém, acontece também o contrário quando a boa vontade se depara com o mau humor recalcitrante de algumas pessoas. Cuidado.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Seu exemplo não passará inadvertido, tanto pelas pessoas que querem seu bem como para as outras também, que é preferível nem mencionar. Seus avanços provocam e provocarão um fuxico, e isso é bom sinal.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Evite complicações desnecessárias, siga pelo caminho que brindar a você com serenidade, e procure, dentro do possível, irradiar esse estado de ânimo, para contagiar as pessoas com que entrar em contato. É por aí.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Suas convicções podem eventualmente estar muito bem fundamentadas, mas isso não quer dizer que será fácil transmitir algum tipo de verdade a essas pessoas que também têm convicções muito bem fundamentadas.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

As boas intenções que nunca são colocadas em prática servem de pavimento ao caminho do inferno. Boas intenções são muito boas, mas essas precisam motivar ações eficientes que demonstrem ser mais do que intenções.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Para não arrumar encrencas desnecessárias e contraproducentes, melhor seria que você observasse à distância as atitudes estúpidas de certas pessoas, não fazendo nem o mínimo ademão de intervir.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

A maioria das pessoas parece que nasceu sábia, porque tem resposta para tudo. Porém, se você observar direito o comportamento delas, nenhuma atitude corresponde a essa sabedoria teórica que elas apregoam.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03