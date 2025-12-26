Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 26/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 26/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Um dia você vai entender o momento atual como não podendo ter acontecido nada melhor, porém, enquanto acontecem, muitas coisas parecem castigo em vez de bênçãos ou graças. É importante amadurecer para compreender.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Mais importante do que dar início ao qualquer coisa que o valha, é dar continuidade aos esforços que você empenhou durante os meses passados, e que mesmo não tendo dado os resultados esperados, ainda germinam.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Há coisas que é melhor deixar passar, porque se você vai ficar apontando as incongruências alheias acabará se tornando alvo de críticas, quando não de insultos também. Melhor passar ao largo desse tipo de situação.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Se todo mundo ajudasse e colaborasse, o cenário seria uma beleza, mas como justamente acontece o contrário, fica sua alma, que percebe tudo, responsável por tampar os buracos expostos. Faça a sua parte, nada mais.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Procure fazer, dentro do possível, com que as pessoas se contagiem com seu bom humor e esplêndida disposição, mas cuide para não forçar, porque deve haver por aí algumas pessoas de mau humor que embaralham o jogo.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Pode não ser evidente, porém, cada vez que você respira sua alma e corpo se aproximam um pouco mais dos objetivos ansiados. Portanto, está tudo bem, mesmo que o mundo não seja o melhor nem que as coisas sejam perfeitas.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Entre o que as pessoas apregoam e o que elas fazem, se houver qualquer contraste ou contradição, faça um favor a si e fique com as atitudes práticas, porque essas falam a verdade a respeito de qualquer pessoa.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Agora não é um bom momento para você ficar fazendo manobras complicadas, em nome de satisfazer todos seus anseios. Arrumar encrenca é fácil nesta parte do caminho, só resta saber se vai valer a pena fazer isso.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

De que adianta você pensar em coisas bonitas e elaborar narrativas belas, se no fim do dia você não vai ter tomado nenhuma atitude concreta para demonstrar que essa lindeza toda vai além da teoria?

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Agora é quando sua alma se depara com o grau de insatisfação que assombra o coração de nossa humanidade, e não há nada que você possa dizer ou fazer que vai mitigar esse ânimo. Melhor só observar à distância.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Devem sobrar motivos para conflito, mas seria melhor fingir que nada é com você e passar indiferente a essas pessoas sempre dispostas a espalhar a brasa da alegria alheia. Paciência e tolerância, mesmo que não mereçam.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03