Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 25/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 25/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Os acidentes do caminho, todos os trancos, solavancos e barrancos que foram acontecendo, tudo isso e muito mais contribui para seu amadurecimento, que significa um enriquecimento da alma que ninguém tira de você.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Sua mente pode fazer especulações muito bem articuladas em relação ao futuro, porém, seria melhor que neste momento se focasse no que estiver ao alcance, para não se estressar nem atrair conflitos sem necessidade.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Permita que as coisas leves e boas predominem, mesmo que algumas atitudes de certas pessoas lhe deem nos nervos, porque agora seria melhor deixar passar as incongruências do que ficar apontando dedos. Melhor isso não.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Melhor você se ater a fazer a sua parte, sem cobrir os buracos que outras pessoas deixaram, porque se começar a fazer isso, não conseguirá desfrutar de nada, dado haver tanta coisa para se responsabilizar.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Nem sempre as pessoas se deixam contagiar com alegria e bom humor, às vezes elas estão com um mau humor tão recalcitrante que, ao menor sinal de contrariedade, produzem conflitos desnecessários, mas muito vigorosos.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Como seria tudo se não tivesse acontecido o que aconteceu? A mente gosta de divagar em hipóteses que nem vem ao caso, portanto, melhor não perder tempo com essas divagações e continuar lutando por uma boa causa.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Muitas coisas são ditas, promessas são feitas, votos de alegria e felicidade eternas, porém, se a sua alma quiser transitar por um terreno mais seguro nos próximos meses, melhor preferir atitudes do que palavras.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Enquanto algumas pessoas grudam em você, sua alma preferiria estar com outras, e isso é algo que parece não ter conserto imediato, portanto, melhor você não forçar nada, para não arcar com resultados desagradáveis.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

As pessoas que pensam coisas lindas e dizem palavras confortantes acabam se encantando tanto com os sentimentos bons, que se esquecem de que tudo isso não passa de intenção. O que vale são as ações, isso sim.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Às vezes dá vontade de fazer umas coisas que seria melhor nem pensar, muito menos realizar. Talvez isso seja produto das obrigações e de ter de se reunir com as pessoas que sua alma preferiria ver pelas costas.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Seria ideal que todo mundo ajudasse e colaborasse, mas há algumas pessoas que só pretendem se aproveitar do esforço alheio enquanto fingem que elas não poderiam contribuir com nada. Melhor não conflitar com isso.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03