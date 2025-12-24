Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 24/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 24/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Quando as pessoas se reúnem depois de muito tempo sem se encontrarem, tudo pode acontecer, e nem sempre os sentimentos que circulam são os melhores possíveis. Procure amortecer essa situação com serenidade.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

É uma situação delicada reunir pessoas que não se bicam nem nunca conseguirão fazer outra coisa diferente de se enredarem em conflitos. Não importa, deixe acontecer o que for, porque intervir seria arrumar encrenca.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

As pessoas gostam de dar notícias bombásticas, para se apresentarem sabendo de coisas que as outras ignoram. Hoje é um daqueles dias em que seria melhor não contrariar ninguém, mesmo ouvindo tolices ignorantes.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

O que acontecer vai dar o que pensar, mas é melhor não colocar seus pensamentos sobre a mesa, para todo mundo debater, porque muito provavelmente os sentimentos andarão bastante desencontrados no dia de hoje.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Faça a sua parte, mas não espere que todo mundo acompanhe você nos bons sentimentos que emergirem do seu coração. Há muita gente que não consegue transcender as encrencas em que se envolveu, e anda sempre emburrada.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Sempre haverá algo fora do lugar, alguma ponta solta que surge no meio da serenidade do cenário. Procure dar um tempo na sua capacidade de perceber com clareza lancinante tudo que está fora do lugar. Melhor não criticar.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Tudo pode ser divertido numa noite como a de hoje, inclusive quaisquer contratempos que acontecerem, porque se não forem motivo de risada significa que a alma não consegue ir além dos planos que tinha feito.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Procure fazer com que seu coração sereno contagie as pessoas com que se encontrar hoje, porém, não faça muita força nesse sentido, para evitar que o tiro saia pela culatra. Há pessoas que não querem bons sentimentos.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Muitas coisas poderiam, e talvez deveriam ser ditas, mas como o cenário anda cheio de emoções desencontradas, talvez o tiro saia pela culatra. Melhor ficar observando tudo que acontece e o que as pessoas dizem.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Entre em modo segurança, evitando reagir a quaisquer acontecimentos de hoje, especialmente do nível de conflito que pode eventualmente acontecer, justo numa hora em que deveria acontecer o contrário.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Tome algumas iniciativas para que tudo corra da melhor maneira possível, porém, evite se desdobrar nesse sentido, porque certas coisas precisam acontecer, mesmo que destoem dos sentimentos que deveria haver hoje.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03