Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 23/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 23/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Continue pensando e dizendo coisas lindas, porque apesar de que o mundo anda na mão contrária, esse estado de coisas não há de ensombrecer aquilo que emerge límpido e vibrante do fundo do coração. Há muita vida para viver.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Melhor você não assumir responsabilidades que depois vão pesar demais, por serem quase impossíveis de dar conta. A boa vontade precisa ser associada ao bom senso, para que não aconteça uma coisa dessas. Em frente.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Veja o que seja realmente possível, para não se atrapalhar desnecessariamente nesta parte do caminho. Nas imagens mentais combinadas com a boa vontade, tudo parece possível, mas não é assim na prática.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Continue você fazendo o que estiver ao seu alcance, sem ir além disso, porque cada passo além do possível que você der será uma encrenca nova que se agregará aos perrengues em andamento, justo quando é melhor descansar.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Procure evitar dar passos maiores do que a perna, mas ao mesmo tempo não deixar de ter em mente que é preciso aceitar certa dose de riscos para não ficar para trás. É um momento de alta complexidade. Bom senso.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Sentir atração é algo que sua alma precisa administrar com sabedoria, porque num primeiro momento fica difícil discernir de onde surge essa atração, se é de uma carência emocional ou de uma visão do futuro.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Considere o seguinte, nesta parte do ano, e depois de um tempo cheio de pressões, as pessoas andam com a cabeça fora do lugar e, por isso, se melindram facilmente com qualquer coisa que é dita. Não há conserto.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Procure abrir mão do que resiste à sua vontade, para não se complicar mais nesta parte do ano. Siga o fluxo dos acontecimentos e tente resgatar o que seja possível no meio desse momento que é de ponta-cabeça.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Procure ter em mente metas realistas de curto, médio e longo prazo, porque a partir de agora as fantasias que nossa humanidade sempre persegue tendem a produzir contrariedades de forma imediata. Ninguém gosta disso.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Por que será que sempre é mais atraente a fantasia do que a realidade? Bom, não importa encontrar resposta para o que, talvez, nem a tenha, o que importa é você aprender a fazer escolhas de muito bom senso.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Ainda que tudo esteja aquém do que você imaginava para o momento atual, mesmo assim sua alma pode contabilizar bastante avanço e, por isso, melhor você se focar no que deu certo do que naquilo que ainda está errado.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03