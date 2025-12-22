Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 22/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (22), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 22/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Em alguns momento sua alma consegue pensar coisas tão lindas que emocionam, para logo depois se deparar com tanta coisa errada acontecendo que os lindos pensamentos e palavras se desintegram. Assim andam as coisas.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Antes de você se precipitar assumindo responsabilidades que não terá como cumprir depois, procure usar o bom senso, porque o coração aberto pode, eventualmente, ser explorado pelas pessoas maliciosas que tem por aí.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Cuide para que sua imensa boa vontade não seja a armadilha onde você perca tempo e a própria boa vontade também se transforme em mau humor. As coisas se complicam um pouco agora, mas podem ser contornadas com paz.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Procure se focar em seu descanso bem merecido, apesar de tudo e de todos que parecem conspirar contra desse movimento. Seu descanso não virá de graça, você terá de o arrancar de tudo que conspira contra. Em frente.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Apesar de que os riscos que você precisa assumir intimidam sua alma, mesmo assim dá para seguir em frente, com cuidados e uma dose elevada de prudência, porque não se trata de atropelar nada nem ninguém. Com cuidado.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Se as coisas não deram certo como você esperava, não desista, porque isso não é o fim do mundo, é apenas o sinal de que as estratégias precisam ser mudadas, para se tornarem mais realistas. Só isso, e seguir em frente.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Ao querer consertar algo que foi dito numa hora errada, procure observar se o cenário é propício, porque senão vai acontecer de tudo degringolar mais ainda. As pessoas andam com a cabeça muito fora do eixo.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Tente andar pelo caminho que seja mais seguro, ainda que as circunstâncias não ajudem nesse sentido. Faça isso, pelo menos para sua alma encontrar descanso no meio dessas coisas distorcidas que teimam em acontecer.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Entre o possível e aquilo que brilhar, por ser motivo de aventura, nesta parte do caminho prefira o possível, porque assim você vai se poupar de dores de cabeça desnecessárias e ganhar tranquilidade. É assim.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Toda essa energia de ação que circula através de seu corpo e alma precisa ser focada em questões que possam realmente ser concretizadas, porque correr atrás de quimeras não daria nada certo neste momento.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

É bom fazer planos e projetar a mente ao futuro, mesmo que seja através de visões muito distantes da realidade atual. Importante mesmo é que você encontre incentivo para continuar batalhando da melhor forma possível.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03