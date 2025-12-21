Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 21/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 21/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Aquilo que deveria ter sido de tal ou qual jeito, mas por essas loucuras que as pessoas provocam foi degringolando, adquire a partir de agora outro tom diferente, que muito provavelmente vai beneficiar seus planos.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Todas as preocupações e ansiedades são amplificadas pelas pessoas, porque nas conversas só se fala a respeito de assuntos que não andam nada bem. No entanto, a luz da esperança brilha e está disponível para quem quiser.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Ainda que as resistências e oposições sejam tão fortes que sua alma pense não ter como as superar, continue em frente com seus planos, driblando tudo que seja adversidade, pois, se enfrentar, vai perder muito tempo.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Aquilo que não estiver ao seu alcance será o fundamento para buscar as pessoas que, com boa vontade, queiram colaborar com seus planos, e se ninguém conhecido surgir, então procure-as você entre os desconhecidos.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Evite complicações na reta final do ano, prefira aceitar o que acontece e aguardar por um momento mais auspicioso para fazer valer sua vontade. Adaptar-se às circunstâncias não é você se render, é apenas estratégia.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Se você não gosta das pessoas que fizeram tais ou quais propostas, apesar de as coisas parecerem promissoras, é melhor não se comprometer com elas, porque o fator humano pesa muito no caminho. Pense nisso.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Algumas questões que você está tentando resolver talvez seria melhor deixar para o ano que vem, e colocar um ponto final nas preocupações que só aumentariam, dado não haver margem para soluções definitivas.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

As discussões podem ser desgastantes, mas pelo menos avisam que há outras maneiras diferentes de se aproximar dos resultados que você pretende, e talvez seria o caso de aceitar as sugestões e as comprovar.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Mesmo que ainda haja resistências e contratempos, ainda assim você não vai se frustrar na reta final do ano. Evite esperar que o céu seja de brigadeiro, porque do jeito que anda o mundo, as pessoas enlouquecem.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

As dúvidas desaparecerão na mesma medida em que você colocar em prática seus planos e se aproximar de suas pretensões, pois, se continuar teorizando e refletindo, as dúvidas continuarão se multiplicando.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Faça o que você quiser, mas se envolvendo sob o manto da mais absoluta discrição, para não chamar a atenção dessas pessoas que ficam monitorando a vida alheia para apontar dedos e condenar a moralidade alheia.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03