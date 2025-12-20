Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 20/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 20/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Se as circunstâncias impedem sua alma de alçar o voo que deseja, melhor respeitar as circunstâncias ao invés de teimar em seguir em frente, quando todos os sinais indicam o contrário. No fim, tudo é uma escolha.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Ainda que você não aprecie todas as pessoas com que precisa se encontrar neste momento, faça um esforço para esbanjar simpatia, porque assim, inclusive, vai ser mais fácil você se livrar delas, sem arrumar conflito.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Aquilo que certas pessoas fazem e dizem toca em nervos de sua alma, e pareceria inevitável reagir, porém, se você puder se conter poupará energia indispensável para continuar fazendo tudo do seu jeito. É assim.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Está difícil, senão impossível, encontrar consenso, porque mesmo que as pessoas pareçam concordar na palavra, na hora de fazer a coisa adquire o tom de discordância que não ajuda em nada a tudo ficar em ordem.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Nem tudo dará certo, mas isso não há de se tornar objeto de ansiedade, porque os resultados compensarão, ainda que sua alma não consiga dar conta de tudo que pretendia. Faça o que estiver ao seu alcance.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Para que tudo saia do jeito que você pretende, melhor não elevar demais suas expectativas, mas se adaptar ao que seja possível, evitando cair no conto que as pessoas prometem, mas que depois não entregam. É por aí.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Evite se preocupar com que se vai ou não dar conta de tudo que acontece atualmente, porque sem se deixar levar por essa ansiedade tola e traidora, você verá que tudo se resolve com mínimo estresse. É só seguir em frente.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Seria ideal ter tudo sob controle, mas acontece que o cenário que você precisaria controlar resiste a qualquer tipo de movimento nessa direção, apresentando imprevistos o tempo inteiro. Procure se adaptar a isso.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Querendo que tudo seja fácil e simples, é bom você olhar para sua própria atuação, porque corre o risco de complicar desnecessariamente as coisas. Isso acontece inadvertidamente, claro, sem verdadeira intenção.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Difícil deixar para depois quando a alma se sente cheia de si, porém, se você observar melhor as circunstâncias, perceberá que as coisas andam bastante atrapalhadas. Melhor esperar por um momento melhor, isso sim.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

A orientação que sua alma busca terá de ser selecionada no meio de conselhos discordantes entre si. É preciso ouvir o que as pessoas andam dizendo, porém, mais importante ainda é usar o discernimento para selecionar.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03