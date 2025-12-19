Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 19/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (19), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 19/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Dadas as circunstâncias, não importa o quanto sua alma se entusiasme com as visões do futuro, por enquanto é melhor você se ater ao que seja possível e que esteja ao seu alcance, sem fazer muito barulho. É assim.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Há pessoas pesadas mesmo, mas nesta época do ano é melhor não arrumar encrenca e evitar conflitos, porque nada de bom sairia dos confrontos e, ainda por cima, seria mais difícil você se livrar dessas pessoas.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Agora não é uma boa hora para iniciar confrontos, portanto, evite reagir ao que as pessoas façam e digam, melhor você aguardar por um momento mais oportuno, e tirar a satisfação que, agora, seria contraproducente.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Para que tudo fique em ordem, as pessoas precisariam entrar em consenso, mas é aí justamente que a coisa pega, porque, ainda que, por uma questão de formalidades, as pessoas concordem, na prática a questão é diferente.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Faça o que estiver ao seu alcance sem se deixar levar pela ansiedade de que poderia fazer mais. Este é um momento em que sua alma precisa ter sossego suficiente e se convencer de que fazendo o possível já estaria bom demais.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

As pessoas encantam com promessas fabulosas, mas depois não entregam nada do que prometem. Esse movimento tem se tornado normal nos dias de hoje, mas não é nada saudável prometer e não cumprir. Mais atenção.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que começa a bater aquela ansiedade tola de que não vai ser possível dar conta do recado. Drible esses pensamentos tolos, porque são mentirosos, como sempre. Ansiedade tola.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Abra sua mente à possibilidade de que nenhum de seus planos imediatos possa ser realizado, porque o cenário anda bastante caótico, isto é, imprevisível, e quando a gente faz planos, nós queremos previsibilidade.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Pior é quando a gente complica tudo inadvertidamente, sem intenção, porque, ao contrário disso, a intenção consciente seria simplificar e facilitar, para que todas as pessoas estivessem leves e alegres.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Talvez você sinta que chegou a hora de tomar algumas atitudes, porém, se você observar o cenário, o estado das pessoas e as circunstâncias, provavelmente mudará de ideia e esperará por outro momento.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Cada pessoa que falar com você dirá uma coisa diferente a respeito do mesmo assunto, e isso tende a provocar bastante confusão, justo no momento em que sua alma clama por orientação. Isso vai passar, sem problema.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03