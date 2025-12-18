Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 18/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (18), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 18/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Para você não se decepcionar com os resultados é preciso ter em mente as limitações insuperáveis, e evitar dar continuidade a confrontos que não levam a nada. Faça o que esteja ao seu alcance e diminua suas expectativas.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Sua alma repete a si mesma que está tudo bem, mas as coisas não ficam bem pelo poder da palavra, mas pela atuação consciente e prática que você empreender. Não se esqueça, palavras positivas são boas, ações são melhores.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Provavelmente, as pessoas que oferecem conselhos são muito bem intencionadas, mas isso não significa que digam coisa com coisa. Tenha em mente que diante de todos os votos que as pessoas emitem, poucos são verdadeiros.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Assumir a responsabilidade de colocar tudo em ordem e agradar as pessoas resulta numa tarefa colossal. Talvez essa escolha seja sábia, apesar das dificuldades, mas isso sua alma só saberá depois dos resultados.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Os sacrifícios que você faz para agradar e fazer o bem nem sempre serão reconhecidos, e a falta de reconhecimento chegará um dia a provocar mágoas. Mantenha isso em mente, para selecionar direito por quem se sacrificar.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Selecione direito as pessoas que você quer aproximar e se dedique a essa aproximação, não apenas agora, como também nos meses vindouros. As pessoas andam distraídas e dispersas, não será fácil as congregar. Em frente.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Os votos de felicidade que as pessoas trocam neste momento do ano são muito positivos e devem ser respeitados, porém, se elas não atuam em consonância com o que dizem, é melhor ficar com os fatos e não com as palavras.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Nem sempre é necessário se ajustar à racionalidade, às vezes a alma precisa viajar longe em visões que ela sabe serem virtualmente impossíveis de realizar, mas que, mesmo assim, brindam com conforto e esperança.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

As brincadeiras tolas também são úteis, porque relembram um estado de infância que a realidade do dia a dia, com seus deveres e obrigações, parece negar. Voltar a ser criança é uma bênção, se permita isso.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

O bom trato entre as pessoas tem se tornado tão raro que, quando acontece, as pessoas estranham. Mesmo assim, se você sentir o impulso íntimo de fazer o bem a alguém, siga o impulso se desapegando dos resultados.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Organizar tudo para que fique do jeito que sua alma gosta não seria tão difícil se houvesse a devida ajuda, porém, apesar de as pessoas se mostrarem com muita boa vontade, mesmo assim na hora da ajuda elas desaparecem.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03