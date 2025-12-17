Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 17/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (17), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 17/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Enquanto a mente voa longe, o corpo tem dificuldade de suportar tudo que precisa ser feito de imediato. Essa discordância precisa ser tratada com sabedoria, para que sua alma não pretenda ir além do possível.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Apesar de que o pensamento positivo e as palavras de motivação são forças de grande impacto, se a sua alma ficar só nelas acabará se decepcionando. É preciso agregar uma atuação concreta para fundamentar as palavras.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

É bom ouvir palavras de alento, mas é melhor manter o bom senso para não confundir votos de felicidade com realidades consumadas. Considere o seguinte, esta é a época do ano em que as pessoas se enchem de esperança.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

A criatividade é a virtude imprescindível para dar conta do recado que sua alma assumiu nesta parte do caminho. Por isso, em vez de repetir fórmulas que deram certo outrora, procure inovar em cada detalhe. Aí sim!

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

É sinal de espiritualidade tentar fazer o bem e se sacrificar nesse sentido, porém, é preciso manter o discernimento bem afiado, para selecionar direito as pessoas por quem sua alma vai se sacrificar. É por aí.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Busque sua turma, porque tudo que de melhor sua alma pretende realizar depende de colaboração. Busque sua turma, e não terceirize essa busca ao algoritmo das redes sociais, mas procure encontros presenciais. Aí sim!

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

As pessoas se desejam coisas muito boas e positivas nesta parte do ano, mas seria melhor que fizessem algo positivo para elas e para as outras com que se relacionam, em vez de deixar tudo para a teoria das palavras.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Mesmo que esse entusiasmo irracional que toma conta de sua alma de vez em quando aponte numa direção que você saiba ser virtualmente impossível, ainda assim está valendo, pela natureza do bom sentimento que evoca.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Permita-se fazer brincadeiras inocentes e tolas, como se você voltasse a ser criança, mas preste atenção na reação das pessoas, porque muito provavelmente nem todas elas aceitem as brincadeiras. É assim.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Querendo fazer o bem, talvez você atropele um pouco os fatos e as pessoas não recebam bem sua bênção. Não importa, nesta parte do caminho é preciso você atuar de acordo com os impulsos mais íntimos do coração.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Evite carregar nas suas costas a dor do mundo, é preciso separar direito o que é seu e o que é de outras pessoas, porque como as coisas andam bastante confusas no cenário do mundo, selecionar direito é imprescindível.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03