Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 16/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 16/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Muitas coisas que ocorreram poderiam ter sido administradas de forma diferente, mais sábia talvez, mas a essa altura dos acontecimentos é melhor não enredar a mente com raciocínios de arrependimento. Bola para frente.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Na hora em que era para tudo andar fluído e simples, as coisas se complicam, porém, não definitivamente, por isso, melhor não se apressar a amargar o coração por contrariedades que, com certeza, não serão duradouras.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

As encrencas que as pessoas armam não devem ser socializadas, como se você fosse responsável direto pelo que elas fazem. É preciso separar as coisas com sabedoria para não assumir o dever de consertar o que não é seu.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Nesta parte do caminho tudo, até as coisas mais miúdas, adquire um significado enorme, e é por isso que muitas pessoas se melindram com gestos e palavras que, de outra maneira, passariam despercebidos. Atenção a isso.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Querendo fazer a coisa certa, é imprescindível que você preste mais atenção do que a normal, porque as pessoas andam bastante desorientadas e nem sempre entendem os movimentos de boa vontade alheios. É por aí.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Ainda que você encontre dificuldades no começo de seus projetos, isso não há de ser interpretado como um sinal de que nada dará certo. Melhor que as dificuldades aconteçam no início do que no fim. Tudo dará certo.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Em muitos casos, você complica as coisas inadvertidamente, com a boa intenção de se esclarecer. Acontece que no impulso do esclarecimento, você tenta identificar as pessoas que complicam, e aí começa todo o conflito.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Quando tudo pareça estar sob controle, procure revisar seus passos novamente, porque do jeito que as coisas andam, seria muito difícil que tudo estivesse mesmo sob controle. Há uma dose enorme de imprevisibilidade.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Suas determinações hão de prevalecer, mas não na pancada, porque desse jeito as reações só complicariam a cena. Suas determinações prevalecerão na mesma medida em que sua alma saiba se movimentar com diplomacia.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Não há perspectiva de real descanso para a alma que fica se preocupando com questões que nem daria para acertar no momento. Procure se desvencilhar dessas preocupações da melhor maneira possível. Descansar.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Quando as pessoas aconselharem você em certo sentido, mas com palavras de advertência e até assustadoras, procure respirar fundo e seguir em frente se orientando pela sua própria intuição. Nem todo conselho é bom.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03