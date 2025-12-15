Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 15/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 15/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O assunto é fazer agora tudo que por essas coisas da vida foi protelado, porque quanto mais você ocupar seu tempo, melhor sua alma se sentirá e se verá motivada a fazer mais ainda. Dá para fazer muito em pouco tempo.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Há momentos em que a alma se vê tentada a alçar a voz para se fazer entender, mas em vez de compreensão encontra resistência, porque é assim que as pessoas reagem a esse comportamento. Melhor encontrar outra maneira.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Assumir novos riscos é tentador, mas talvez não seja pertinente, a não ser que seja algo que sua alma tenha planejado e refletido bastante. É verdade que a aventura da vida precisa ser abraçada, mas com certos cuidados.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Certo nível de confronto e discórdia será melhor aceitar, porque não seria possível reunir pessoas de tão variada espécie e orientação sem que haja algum conflito. Nem sempre os conflitos devem ser evitados. É por aí.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Com tanta coisa para fazer e organizar, seria sábio começar logo, sem mais demoras, porque assim você comprovará que se evita desgaste e, além disso, o que parecia exagerado na teoria, na prática se torna agradável.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Invista com força nos seus projetos, porque a partir deste momento, mesmo sendo fim de ano e todo mundo ande disperso, sua alma poderá avançar bastante no que for de interesse, dando continuidade ao progresso.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

A paciência não é inesgotável, e do jeito que as coisas andam, todas desandadas, melhor não cair na tentação de testar o alcance de sua paciência. Melhor colocar as coisas de uma forma que não deixem lugar a dúvidas.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Sem querer, palavras duras escapam da boca e uma vez ditas, impossível as recolher. Porém, é possível consertar os estragos explicando melhor o que foi dito às pressas e de forma impensada. Em frente.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Para que tudo fique às claras seria importante fazer contas e que tudo ficasse registrado, senão no futuro as pessoas trarão suas próprias e particulares interpretações sobre o que acontece hoje em dia. Melhor não.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

As tensões aumentam e não vão poder ser divididas com ninguém, sua alma terá de as suportar e digerir da melhor maneira possível, em nome de preservar um ambiente cordial e harmonioso para a maioria.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

As coisas que você desejaria fazer não estão disponíveis de imediato, mas nem por isso sua alma deve desistir dos desejos, apenas os protelar para satisfazer em outro momento, quando a oportunidade pintar.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03