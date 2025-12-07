Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 07/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (07), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 07/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Nem sempre dá para decifrar o que a alma sente, às vezes é tomada por estranhas sensações que não se ajustam ao que acontece na vida objetiva e, por isso, precisam ser digeridas em silêncio, sem atrair a atenção.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Dizer o que você tem em mente causaria bastante comoção e não seria o caso de estragar nada nesta época do ano, mas andar com cautela para não atrair atenção indesejada sobre você. Amadureça mais suas ideias.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Procure manter a ordem, isso dá bastante trabalho e sua alma, provavelmente, gostaria de se engajar em assuntos mais excitantes. Porém, se você mantiver a ordem agora, depois poderá se excitar à vontade com segurança.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Dá vontade de tomar algumas atitudes para esclarecer a situação, porém, tenha em mente que as pessoas raramente pretendem ser esclarecidas, ao contrário, elas se agarram aos seus próprios argumentos. Não vale a pena.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

A esta altura do ano pesa o cansaço de tudo que sua alma teve de suportar, mas é importante não sucumbir à exaustão, mas continuar usando a imaginação para se projetar ao futuro desejável que pode ser conquistado.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Mesmo que você não goste muito das pessoas que precisa aproximar em nome de seus projetos, nesta parte do caminho é melhor raciocinar de forma pragmática, sem se ajustar ao que seria da natureza de seus desejos.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Enquanto você focar sua energia na solução dos assuntos práticos, esse sacrifício temporário, e nada sofrido, vai aliviar o resto do ano para você desfrutar de mais leveza e alegria. Vale a pena esse sacrifício.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Aquele exercício inocente de instigar as pessoas para que elas revelem suas verdades não tem como saber antecipadamente se daria certo nesta parte do caminho. Portanto, você precisa decidir se vale a pena o risco.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Há uma congestão de sentimentos que precisa ser administrada com cuidado, porque se precipitar em qualquer direção evocaria respostas muito exageradas nas pessoas, e isso não seria nada saudável neste momento.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Pessoas agradáveis e antipáticas se misturam nesta parte do caminho e sua alma precisa socializar com todas, sem exceção. Encare isso com bom humor, porque apesar das contrariedades, tudo tende a dar certo.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Ater-se ao aspecto prático da vida parece chato, mas se tudo estivesse de pernas para o ar sua alma não teria espaço para viver o regozijo de mais nada. Portanto, vale a pena o sacrifício de se ater ao prático.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03