Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 06/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (06), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 06/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Ainda que as experiências profundas não vinguem e passem mais rapidamente do que sua alma gostaria, mesmo assim imprimem marcas indeléveis na alma, e servem para amadurecer e se aproximar mais à felicidade.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Há coisas que é pertinente comunicar enquanto há outras totalmente impertinentes, e por essas coisas estranhas da alma são essas que você quer expressar. Pense nas consequências antes de se lançar nessa direção, isso sim.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Sem fazer ordem agora, as coisas vão se complicar depois e, o pior de tudo, é que não vai haver a margem desejável para você se engajar em experiências de regozijo. Organize agora tudo, e se divirta depois. Aí sim!

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Talvez não valha a pena você se desgastar tentando esclarecer a situação, porque isso só seria possível se houvesse mínima abertura nas pessoas para se esclarecerem. Ao contrário, elas se agarram à própria ignorância.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Evite se deixar abater pela exaustão, continue se projetando ao futuro através da imaginação e se deixar absorver pelo entusiasmo louco que surge do fundo da alma quando enxerga as potencialidades a ser conquistadas.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Socialize, faça contatos, porque nesta parte do caminho esse exercício vai garantir que, no futuro próximo, você saiba a que pessoas se aproximar para garantir que seus projetos sejam bem-sucedidos. Socializar.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Foque nas questões práticas que estejam ao seu alcance para resolver, porque nesta parte do caminho você poderia se livrar de vários pesos e, assim, encarar o resto do ano com mais leveza e alegria. Faça agora.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Arrumar encrenca é uma tentação, porque sua alma aprecia o momento em que pode colocar o dedo na ferida alheia e ver qual seria a reação. Não dá para prever se esse exercício que parece inocente daria certo.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Contemple com imparcialidade os sentimentos que tomam conta de sua alma diante do que acontece, porque assim você vai poder selecionar melhor o tipo de atitude que tomará a seguir. Tudo com cuidado.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Apesar da resistência e do receio, vale a pena investir energia em socializar, inclusive porque nesta época do ano costuma haver confraternizações que reúnem pessoas do seu agrado e outras também, antipáticas.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Muitas são as distrações que acontecem nesta parte do caminho, mas é importante que sua alma resista a todas, se focando o quanto puder e quiser em resolver os assuntos práticos que requerem organização e planejamento.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03