Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 05/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 05/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Há mais horizonte além do horizonte que sua alma enxerga atualmente, sempre haverá mais para ser conquistado. Recupere o espírito de aventura e não tema errar, porque é melhor errar por agir do que se contendo.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Ainda que não haja essa estabilidade que sua alma tanto aprecia, mesmo assim não haverá queixas, porque dentre o mundaréu de coisas que acontece haverá lindas experiências, dessas que marcam o coração e trazem regozijo.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

As tensões nos relacionamentos não precisam ser tidas como definitivas, ofereça um desconto à sua alma e às das pessoas mais próximas. Este é um momento em que circula muita energia, e provoca comoções.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

De vez em quando a solidão é a melhor companhia, mas como há demanda de obrigações sociais, essa experiência vai ter de ser desenvolvida a despeito da presença de inúmeras pessoas. É solidão assim mesmo.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Certas obrigações sociais precisam ser atendidas, porém, nem todas, porque sua alma também precisa selecionar com bastante cuidado a que pessoas se aproximar e de quais tomar distância, justo agora, nas festas de fim de ano.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

A criatividade requer um tanto de caos para se manifestar com seu esplendor habitual, porque se o cenário estiver muito arrumado e estável, a criatividade acaba sendo eclipsada pela preguiça de mexer na realidade.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo nesta parte do caminho e sua alma precisa selecionar direito em que se focar, porque senão vai acontecer de que, apesar das oportunidades, nada demais nem de menos aconteça.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Distribua bênçãos e graças a todas as pessoas com que entrar em contato, compartilhe a alegria de viver, por uns instantes viva com plena confiança, a despeito de haver perrengues e argumentos para se angustiar.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Se buscar argumentos para discutir, encontrará de sobra, mas o que sua alma precisa se perguntar é se vale mesmo a pena se enredar em discussões que, com certeza, serão áridas e improdutivas. Pense bem nisso.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

As travessuras que você tem em mente seriam um alívio para sua alma, mas também uma complicação para os relacionamentos, portanto, é preciso agir com discrição, sem chamar a atenção das pessoas conhecidas.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Ter de passar um tempo com quem sua alma não gosta é uma chatice, mas às vezes as coisas se dão de tal maneira que isso se torna inevitável. Procure manter o bom humor, porque com leveza e alegria as pessoas chatas se distanciam.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03