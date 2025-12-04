Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 04/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 04/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O horizonte se amplia e, por isso, a alma contempla a complexidade do panorama que terá de administrar nos próximos tempos. Que isso sirva para sua alma se motivar a fazer mais do que o habitual, se atrevendo a ir além.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Experiências prazerosas e dolorosas se misturam no caminho de todo ser humano. Ideal seria que não preferíssemos nem umas nem as outras, mas para isso teríamos de ter transcendido o entendimento normal das coisas.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

As comoções nos relacionamentos precisam ser administradas com sabedoria, em vez de tirar conclusões apressadas. Tenha em mente que, como é Lua Cheia, as tensões aumentam e nem sempre as pessoas as administram bem.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Nem tudo que você observa acontecendo é do seu gosto, mas agora não seria hora de intervir, porque provavelmente o tiro sairia pela culatra. Procure anotar suas observações e esperar pelo momento certo de agir.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Nesta época acontecem muitos compromissos sociais, porém, nem todos enriquecem sua alma, porque são obrigatórios. Apesar dos deveres, reserve um tempo para se aproximar das pessoas com que sua alma se sente à vontade.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

De erro em erro vai se conhecendo toda a verdade e, também, vai se aprimorando o que precisa ser feito para que os resultados sejam satisfatórios. Tenha isso em mente, para agir e não ter medo de se equivocar.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

O enriquecimento que todo ser humano busca é o financeiro, mas nem sempre as pessoas ricas são verdadeiramente ricas, muitas delas se comportam de maneira miserável. O enriquecimento espiritual é fundamental.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Em muitos momentos, sua necessidade de estar no domínio da situação não passa de uma forma de medo, mas como o medo é uma fragilidade, raramente sua consciência o aceita. Só cuide para não haver agressividade.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Em vez de as pessoas se entenderem, elas provocam divisões e se convencem de essas serem irreconciliáveis. Tudo isso é teoria, argumentação e sofisma, porque na prática todo mundo poderia se entender muito bem.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Dá vontade de fazer algumas diabruras, porque a alma não é destinada a viver em contenção. Não é possível se ajustar às formalidades e pertinências o tempo inteiro, de vez em quando é preciso fazer travessuras.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Há pessoas que são chatas mesmo, e que em certos momentos parecem decididas a fazer parte do seu cenário. Contorne a situação com delicadeza, mas sem deixar de ser firme, e se não funcionar, chute na canela.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03