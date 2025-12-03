Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 03/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (03), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 03/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Todas essas ideias maravilhosas que circulam pela sua alma não teriam cabimento de imediato em sua existência prática, mas não por isso hão de ser descartadas. Registre tudo, porque depois as ideias somem no éter.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Entre dívidas e cobranças vai terminando o ano, que é puramente fiscal, porque no céu a vida continua a despeito de todos os diferentes calendários de nossa humanidade. Procure você também se focar na continuidade.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Administre as tensões com sabedoria, isto é, sem tirar conclusões apressadas sobre o que acontece nos relacionamentos nem muito menos pelas coisas que as pessoas dizem. As tensões deixam as pessoas um tanto malucas.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Se cada pessoa chata, do tipo que dá trabalho, vai resultar em dor de cabeça, você vai viver com enxaqueca. Deixe passar, invista em sua serenidade, evite denunciar a chatice alheia, há pessoas sem noção mesmo.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Entre cumprir as obrigações sociais desta época do ano e selecionar direito a que pessoas se aproximar, procure se organizar para fazer as duas coisas. Obrigações e desejos podem ser combinados com harmonia. Em frente.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

É hora de colocar em prática suas ideias, para que a alma não se congestione com o tanto delas e nem tampouco fique no ar sem fazer nada. A praticidade é fundamental nesta parte do caminho, nem que seja para errar.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

De todas as maneiras que você enxergar o ano que está se encerrando, sua alma enriqueceu, senão financeiramente, pelo menos na diversidade de experiências que foram marcantes ao longo do tempo. Aproveite.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Estar no domínio da situação seria ideal, mas o cenário anda mais complicado do que o alcance de seu domínio. Portanto, melhor você deixar de lado esse anseio e se entregar ao que der e vier. Virá e dará muita coisa.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

As boas conexões sociais que você anda fazendo podem não trazer recompensas imediatas, mas são sementes de algo que germinará no futuro, se você tiver presença de espírito para cuidar direito de tudo. Será?

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Essa vontade louca de sair por aí fazendo estripulias será melhor conter um pouco, ou se você não puder se conter, pelo menos cuide para agir com discrição, não chamando a atenção das pessoas conhecidas. Aí sim!

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

O assédio acontece e não é nada agradável, porém, sua alma pode contornar a situação com leveza e alegria, se possível, porque se reagir com mau humor, então que seja isso mesmo, sem pena nem compaixão. Em frente.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03