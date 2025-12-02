Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 02/12/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 02/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O agito é sedutor, sua alma acha que é um convite para se integrar e desfrutar, e talvez seja, mas em parte, porque o que sua alma precisa mesmo é selecionar com bastante sabedoria com quem vai dividir o tempo das festas.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Os riscos que foram assumidos começam a mostrar resultados e isso é animador, mas não o suficiente para sua alma dormir sobre os louros conquistados. É preciso ainda seguir em frente com as estratégias e intervenções.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

A ousadia com que algumas pessoas se comportam pode servir de exemplo e motivação a você, mas não para enfiar os pés pelas mãos e sim para você não se acomodar na inércia, porque ainda há muita coisa para fazer.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo significa uma coisa só, sua alma precisa manter o eixo e raciocinar com temperança, para não se deixar levar por conclusões precipitadas a respeito de nada nem de ninguém.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Com um misto de firmeza e suavidade ao mesmo tempo, coloque suas demandas sobre a mesa, pois, mesmo que essas não sejam atendidas de imediato, ficarão valendo para a próxima rodada de negociações, que será inevitável.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Faça o que seja seguro e confortável, resistindo ao apelo sedutor das pessoas que fazem alarde de objetivos fantásticos, que podem até ser reais, porém, ainda estão bastante longe de serem conquistados. Seguro é melhor.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

A alegria é o santo remédio para tudo, mas principalmente para essa estranha sensação de que não vai ser possível dar conta de tudo, porque não iria dar tempo. O tempo não falta nem sobra, porque não é uma coisa.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

A vida pode ser compreendida como uma sucessão de momentos, mas para sua alma não se perder na diversidade desses precisa ter em mente o fio de meada que alinhava todas as experiências. Esse fio se chama propósito.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Tendo algo para dizer e esclarecer, só resta você encontrar o momento certo para se expressar, porque se você se manifestar no momento errado, em vez de esclarecer você vai arrumar muita confusão. Melhor não.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Observe com serenidade tudo que acontece, e se por ventura você tiver vontade de intervir nos acontecimentos, antes de empreender a ação procure refletir melhor sobre essa aparente necessidade. Observar é melhor.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Melhor não tirar conclusões apressadas, mas tampouco deixar de aproveitar o que a vida trouxer até você na forma de olhares, flertes e gestos carinhosos, pois, há muito a ser vivido e a alma precisa de aconchego.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03