Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 01/12/2025

Nesta segunda (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 01/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O movimento das pessoas nesta parte do ano tende a ser caótico e frenético, sua alma não precisa participar dessa onda, mas ao mesmo tempo não seria o caso de se esconder. Portanto, selecione bem a vida social.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Aquilo que você descobriu precisa ser tido em conta para adaptar seus movimentos e intervenções, porque fingir que não percebeu o que percebeu só atrasaria o desenvolvimento de seus interesses. Adaptações necessárias.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Nem sempre o atrevimento compensa, às vezes aprofunda as confusões, porém, quando a alma testemunha o atrevimento dar certo se sente motivada a seguir o mesmo ritmo. É nessa hora que você precisa ter discernimento.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

No meio dessas confusões que as pessoas provocam há também coisa muito boa para experimentar. É preciso usar o discernimento e selecionar direito as pessoas e situações, para sua alma desfrutar e crescer em sabedoria.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Calar não é uma opção nesta parte do caminho, mas ao mesmo tempo tampouco seria o caso de vomitar tudo que ficou entalado em sua garganta. Procure fazer com que a exposição de suas demandas seja legítima e pertinente.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Tanta coisa para fazer e tantos planos em mente, será que vai dar tempo para tudo? Evite se inquietar com o fator tempo, porque fazendo pouco, mas fazendo bem, sua alma ficará satisfeita com os resultados. Em frente.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Todas essas demandas que surgem deixam sua alma um tanto inquieta, com aquela velha sensação de que não vai dar conta. Porém, se você andar confiante, leve e alegre, perceberá que sobra tempo para tudo. Alegria é o remédio.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Aproveite as informações e puxe a sardinha para seu lado, mas não se iluda imaginando que agora você está no total domínio da situação, porque ainda haverá muitas mudanças. Agora é apenas um momento dentre tantos outros.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Os acontecimentos dão o que pensar e, por isso, melhor você reservar um tempo para refletir com leveza sobre o que acontece, antes de tirar conclusões apressadas, que só serviriam para aprofundar as confusões.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Se puder, reserve um tempo maior do que o habitual para descansar, e isso significa tomar distância das pessoas também, porque a presença delas produz inquietação. Observe com serenidade tudo que acontece.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Esse jeito sedutor que algumas pessoas têm veio a calhar neste momento, pois, sua alma precisa de um tanto de aconchego, mesmo que saiba ser esse artificial ou que não vai dar em nada demais. Descanse sua alma.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03