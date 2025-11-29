Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 29/11/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 29/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Seria mais certo se você pudesse fazer tudo de acordo ao seu jeito e sua maneira de pensar a vida, mas nesta parte do caminho há ingerências que se tornaram inevitáveis, e uma mistura de coisas é o resultado.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Se cada discussão resultasse em esclarecimento, então o mundo seria uma maravilha. Porém, as discussões raramente resultam em esclarecimento, porque nem sequer são diálogos, são pessoas falando de si apenas.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Ainda que você tenha de retornar sobre assuntos que supostamente já deveriam ter sido finalizados, se isso acontecer é porque há coisas que deveriam ser amadurecidas melhor antes de serem publicadas ou manifestas.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

As pessoas se reúnem por interesse, por amizade, porque eventualmente elas têm algum objetivo em comum. De todas as maneiras imagináveis, importante mesmo é que você se congregue a algum grupo de pessoas.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Há coisas que não dá para imaginar antecipadamente, é preciso entrar em ação e observar os resultados, para ir fazendo ajustes, quando necessários. Evite ficar pensando demais, é melhor você se preparar para a ação.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Tudo precisa ser conversado direito e, se houver acordos, esses precisam ser passados para documentos oficiais que os chancelem. Nesta parte do caminho evite a informalidade, porque as palavras o vento leva, e não voltam.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Os riscos nem são tão grandes assim para merecerem sua angústia. É hora de dominar sua mente, para que não atrapalhe suas decisões nesta parte do caminho. Nunca haverá certeza sobre nada, mas dá para atuar assim mesmo.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Deve estar difícil convencer todas as pessoas a se unirem aos seus projetos, porém, vale a pena continuar insistindo nesse sentido, porque as resistências diminuirão e as pessoas acabarão se unindo a você.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

O jeito que você tem de fazer as coisas não anda combinando bem com o jeito das pessoas que fazem parte do seu círculo atual de relacionamentos. Porém, em vez de conflito, isso há de resultar em criatividade.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

O esforço para manter tudo em ordem vai dar bom resultado, portanto, apesar de sua exaustão e dessa louca vontade de chutar o balde, vale a pena continuar em frente com os planos, sem inventar nada mais por enquanto.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Este é um daqueles momentos em que tudo encaixa em seus planos, portanto, é essencial que você tenha planos, porque na falta desses, em vez de as coisas encaixarem em seus planos, você encaixará nos planos alheios.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03