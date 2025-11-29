Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 29/11/2025

Neste sábado (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 29/11 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Seria mais certo se você pudesse fazer tudo de acordo ao seu jeito e sua maneira de pensar a vida, mas nesta parte do caminho há ingerências que se tornaram inevitáveis, e uma mistura de coisas é o resultado.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Se cada discussão resultasse em esclarecimento, então o mundo seria uma maravilha. Porém, as discussões raramente resultam em esclarecimento, porque nem sequer são diálogos, são pessoas falando de si apenas.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Ainda que você tenha de retornar sobre assuntos que supostamente já deveriam ter sido finalizados, se isso acontecer é porque há coisas que deveriam ser amadurecidas melhor antes de serem publicadas ou manifestas.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
As pessoas se reúnem por interesse, por amizade, porque eventualmente elas têm algum objetivo em comum. De todas as maneiras imagináveis, importante mesmo é que você se congregue a algum grupo de pessoas.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Há coisas que não dá para imaginar antecipadamente, é preciso entrar em ação e observar os resultados, para ir fazendo ajustes, quando necessários. Evite ficar pensando demais, é melhor você se preparar para a ação.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Tudo precisa ser conversado direito e, se houver acordos, esses precisam ser passados para documentos oficiais que os chancelem. Nesta parte do caminho evite a informalidade, porque as palavras o vento leva, e não voltam.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Os riscos nem são tão grandes assim para merecerem sua angústia. É hora de dominar sua mente, para que não atrapalhe suas decisões nesta parte do caminho. Nunca haverá certeza sobre nada, mas dá para atuar assim mesmo.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Deve estar difícil convencer todas as pessoas a se unirem aos seus projetos, porém, vale a pena continuar insistindo nesse sentido, porque as resistências diminuirão e as pessoas acabarão se unindo a você.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
O jeito que você tem de fazer as coisas não anda combinando bem com o jeito das pessoas que fazem parte do seu círculo atual de relacionamentos. Porém, em vez de conflito, isso há de resultar em criatividade.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
O esforço para manter tudo em ordem vai dar bom resultado, portanto, apesar de sua exaustão e dessa louca vontade de chutar o balde, vale a pena continuar em frente com os planos, sem inventar nada mais por enquanto.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Este é um daqueles momentos em que tudo encaixa em seus planos, portanto, é essencial que você tenha planos, porque na falta desses, em vez de as coisas encaixarem em seus planos, você encaixará nos planos alheios.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Liberdade completa e incondicional, é isso que sua alma quer. Sendo assim, vale a pena você se focar no que faria ao conquistar essa liberdade, em vez de continuar lutando contra o que parece ser obstáculo para ela.